انت الان تتابع خبر المرور السعودي يزف بشرى كبرى ويعلن إعفاء قائدي جميع المركبات هذه من رسوم التجديد وكل غرامات التأخير ... تعرف عليها ولا تفوت الفرصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر ادارة المرور السعودي بنشر تحديثات وعمل توضيحات هامة لأجل الحفاظ على نظام السير في الشوارع ولحفظ ارواح المواطنين والمقيمين..

حيث انها هذه المرة اعلنت عن ايقاف اسقاط حميع المركبات حيث انتهت مهلة الاسقاط والتي قال عنها مدير عام الإدارة العامة، اللواء سلمان الجميعي، ان المرور سوف يتحمل كافة الغرامات المترتبة على من يقوم بنقل ملكية مركبته التالفة ويقوم بخطوات إسقاطها.

و في بيان جديد اشار المدير إلى أنه لم يعد بامكان لقائدي تلك المركبات من الاستفادة من المهلة التصحيحية للإسقاط الممتدة والتي انتهت في الأول من مارس المقبل 2023، وذلك لأجل الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التشوه البصري، ومؤخرًا وضح طبيعة المخالفات التي سوف يتم تحملها.

إسقاط المركبات التالفة

وللتيسير على قائدي المركبات المهملة من سرعة إسقاطها، أتاحت الإدارة العامة للمرور الحصول على تلك الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة أبشر، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة إداراتها، وهو ما يُمكن المواطنين من سهولة الإسقاط والتعرف على المنشآت ومكابس الحديد ومراكز التسجيل، كما يُمكن أصحاب منشآت بيع المركبات المُلغى تسجيلُها من تسجيل منشآتهم في منصة أبشر أعمال لاعتمادها في رفع طلبات الإسقاط.

وتحمل غرامات التأخير

كما أوضحت الإدارة الغرامات المشمولة بقرار الرفع في حالة إسقاط المركبات التالفة، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين، الذي أشار إلى أنه يريد إسقاط سيارته، متسائلاً: هل يلزم تجديد الاستمارة؟، فجاء الرد بأن الإعفاء المقصود هو الخاص برسوم التجديد وغرامات التأخير.

واستمرار حملات الإزالات

ومن ناحية أخرى، تواصل أمانات المدن والمحافظات، وكان آخرها أمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة السيارات الخربة والمهملة المتواجدة ببعض الشوارع والميادين وعلى جانبي الطريق في الكثير من الأماكن، وذلك في إطار الخُطَّة القومية لمعالجة التشوه البصري وإزالة المخالفات من جميع الشوارع.