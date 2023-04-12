انت الان تتابع خبر وزارة التعليم تنشر تنبيه هام لكل أولياء أمور الطلاب في جميع مدارس المملكة !!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبلت مدارس المملكة صباح يوم الأحد، طلابها من المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية، تنفيذ لـقرار العودة الحضورية الصادر عن وزارة التعليم السعودية.

وقبل العودة الحضورة، عملت وزارة التعليم السعودية على تنفيذ هذه الخطوة على أكمل وجه، فخلال الفترة الماضية عملت على تهيئة البنية التحتية للمدارس، ورتبت برامجها المنتظرة وأنشطتها، إلى جانب المساهمة في التهيئة النفسية للطلاب قبل عودتهم.

وأصدرت الوزارة الكثير من التعليمات والتوجيهات الهامة للمؤسسات التعليمية وللطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء، كما سيتم التطرق لها في النقاط التالية:إجراءات الحضور والإنصراف حددت الوزارة 11 إجراء لحضور وانصراف طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وهذا استنادًا إلى دليل.

وجاءت هذه الإجراءات كالآتي: .

1- تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام.

2- وضع أماكن كافية لتقييم الحالة الصحية للطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة.

3- عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية.

4- وضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة.

5- عزل الطلبة في حال وجود أي عارض يدل على الإصابة بسرية.

6- استخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب.

7- إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرةً.

8- إعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية وفق ما يحقق المسافة الآمنة للطلبة.

9- الحرص على التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ.

10- الاستفادة من المعامل وغرف مصادر التعلم كفصول دراسية.

11- منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام.

جاهزية واستعداد | ماهي إجراءات الحضور والإنصراف ؟

#عودتكم_حياة #تعليم_الطائف إجراءات خاصة بالأنشطة والزيارات داخل المدرسةكذلك كشفت الوزرة عن وجود 6 إجراءات تتعلق بالأنشطة والزيارات داخل المدرسة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وهي كالآتي:.

إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي.. تطبيق أنشطة رياضية في مكان واسع وجيد التهوية.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية في الأنشطة الرياضية.. الحرص على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات وفي أماكن الوضوء.

تقنين الزائرين من خارج بيئة المدرسة، وتقتصر الزيارة على المحصنين فقط.

تخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور.

جاهزية واستعداد |ماهي الإجراءات؟

مهام أولياء أمور الطلاب

تتضمن مهام أولياء الأمور والأسر المقرر تطبيقها غدا الأحد، مع العودة الحضورية للدراسة للمرحلتين الابتدائيةورياض الأطفال، العديد من الإجراءات لحماية الطلبة.

وتشمل مهام أولياء الأمور، تعزيز الصحة العامة لأبنائهم وبناتهم وتزويدهم بمستلزمات الوقاية الشخصية، وتوعية الأبناء بعد مشاركة أدواتهم الشخصية، بحسب الدليل الإرشادي لوزارة التعليم.

كما تتضمن مهام أولياء الأمور والأسر وفق الدليل الإرشادي بشأن العودة الحضورية للدراسة، إبقاء الأبناء في المنازل مع استمرار الدراسة عن بعد في حالة الاشتباه أو إصابة أبنائهم خارج المدرسة، التأكد من الوضع الصحي للطالب من خلال تطبيق ، قبل الحضور للمدرسة.

فحص كورونا في المدراس للطلابمن جهته، أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ناصر الشلعان أن الفحص الذاتي يسهم في معرفة حالات الإصابة بكورونا بين الطلاب.

وقال الشلعان، لنشرة الرابعة على قناة العربية، إن الفحص تم اعتماده ووضع له بروتوكول من هيئة الصحة العامة والآن، في طور تعميمه على المدارس للتقيد به.

#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية د. ناصر الشلعان: الفحص الذاتي يساهم في معرفة حالات الإصابة بكورونا بين الطلاب

وأضاف ان أن هذا الاختبار سيساعد كثيراً في تحديد الإصابات سواء في المدرسة أو المنزل وبعدها سيتم استكمال التحقق من الإصابة.

وأشار الشلعان إلى أن الاختبار السريع يعطي نتيجة مبدئية وبعدها تتم استكمال الإجراءات الأخرى منها إجراء الفحوصات اللازمة ومن ضمنها رصد النتيجة في توكلنا.