ابتداء من هذا التاريخ .. السعودية تعلن الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في هذه المهن الشهيرة (الأسماء)

وبعد التداول الواسع لذلك الخبر، قمنا في موقع اليوم التاسع بفحصه والتأكد منه فأتضح أن الإعلان الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قديم وقد تم الإعلان عنه العام الماضي 2022، وليس 2023 كما زعم مروجو الإشاعة الجديدة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت مطلع العام الماضي 2022 عن المهن التي سيتم توطينها واقتصار العمل فيها على السعوديين فقط، وذلك في إطار سعي السعودية لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد المملكة وتوفير فرص عمل للجميع. المهن التي أعلنت وزارة الموارد البشرية توطينها عند صدور قرار توطين المهن في المملكة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته، ومن المهن التي سيتم توطينها:

1- مترجم فوري.

2- المسؤول عن شؤون العمل والعمال.

3- أخصائي لغات.

4- كاتب الشكاوى والبلاغات.

5- مدير الموارد البشرية.

6- موظف الاستقبال الفندقي.

7- المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم.

8- أمين الصندوق.

9- حارس الأمن الخاص.

10- مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية.

11- كاتب الوقت.

12- الناسخ.

13- المسؤولين عن محلات الملابس النسائية.

14- مسؤول الجمارك.

المهن الغير مسعودة ؟ أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب:

• سكرتير في المجال الطبي.

• مدير مبيعات.

• مهنة صيدلي.

• مدير أو كاتب حسابات.

• مندوب مشتريات.

• محاسب عام.

• سكرتير تنفيذي.

• مهنة بائع.

• مراقب وأمين مستودعات.

• مهندس

• سائق

• تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات.

• المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعاب .

7مهنة عامل النظافة. كما حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي:

- الجمعيات الأهلية.

- جميع مكاتب البريد.

- العمل لدى مكاتب السياحة والسفر.

- مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية.

- التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.

- البريد.

- العمل لدى مكاتب السياحة والسفر.

- مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية.

- التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية.

شروط الحصول على مهن التوطين السعودية بعد تحديد قائمة المهن المستوطنة نصت الحكومة السعودية على بعض الشروط اللازم توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل على قائمة مهن التوطين السعودية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

- يختص تطبيق التسجيل على مهن التوطين السعودية لأبناء المملكة فقط.

• - أن يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 40 سنة.

- تقديم كافة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

- يتقبل نظام التسجيل المتقدمين الفتيان والفتيات.

- أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام.

وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في تاريخ 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في تاريخ 24 مارس 2024 سترتفع نسبة توطين المهن لتصل إلى 40%، وسيسري هذا القرار على جميع المنشآت دون أن يعارض نسب التوطين في القرارات الأخرى.