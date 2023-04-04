انت الان تتابع خبر هبوط جنوني لم يسبق له مثيل في أسعار الاسمنت والحديد لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يصل إلى حد رخيص جدا لأول مرة في تعاملات اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت اسعار الحديد والاسمنت هبوط جديد وملحوظ فب تعاملات اليوم السبت 4/ابريل/2023 وذلك لعدة اسباب مختلفة ابرزها هي قلة الطلب وزيادة العرض

وفي هذه السطور سوف نعرض لكم بالتفصيل اسعار الحديد والاسمنت بمختلف أنواعها

أسعار الحديد

وسجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 28500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 28200 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 27100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 27400 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 27350 جنيها للطن، وحديد الكومي 27200 جنيه للطن، وحديد المراكبي 27200 جنيه للطن، كما سجل العشري 27350 جنيها للطن، والمعادي 27150 جنيها.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 27350 جنيها للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 28500 جنيه، وعطية سعر 27150 جنيها، وحديد المعادي 27150 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 26 ألف جنيه و26500 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 27 ألف جنيه و27500 جنيه.

أسعار الأسمنت

بينما سجل أسمنت المسلح 1950 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1900 جنيه للطن، والمعلم سجل 1875 جنيهًا، وأسمنت العسكري سجل 1865 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 1975 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1870 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1935 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1340 إلى 1420 جنيها، بينما الأسمنت المقاوم سجل ما بين 1880 و1970 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 2500 و2600 جنيه.

ويُصنع الأسمنت المخلوط عن طريق خلط الأسمنت مع مواد أخرى مثل (الرماد المتطاير أو غبار السليكا أو خَبث الفرن)، والذي يعطيه جودة إضافية، مثل القدرة على إنتاج الخرسانة الأقل مسامية، وهو أكثر متانة وأقل توليدا للحرارة وأقوى أثناء التبريد، ويُستخدم في التشطيب والبناء وصناعة البلاط وتشكيل الأرضيات