انت الان تتابع خبر شروط التجنيس الجديدة في السعودية 2023 بعد التعديلات الأخيرة .. يمكن لأي وافد الحصول عليها بهذه الطريقة السهلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بينت الحكومة السعودية أنه يحق لبعض المقيمين في المملكة من الحصول على الجنسية السعودية، لذلك يمكن عبر عدة شروط قامت الحكومة بوضعها.

ويوجد الكثير من المقيمين الذين يرغبون في الحصول على الجنسية يبحثون عنها؛ لذا سنعرض لكم في السطور القادمة أهم شروط التجنيس في السعودية 1444 فعليكم متابعة المقال.

شروط التجنيس في السعودية 1444 هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المقيم الراغب في الحصول على الجنسية السعودية، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المقيم المتقدم للتجنيس بالسعودية من البالغين. يجب أن يكون المتقدم سليم عقليًا.. أن يكون من المقيمين بشكل دائم في السعودية، وذلك خلال الخمسة أعوام الأخيرة. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. يجب أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي جرائم، وخاصةً خلال الستة أشهر الأخيرة. أن يكون له مصدر دخل من المصادر المشروعة التي لا تتنافى مع الدين أو القانون. أبناء السعودي الذين لم يصلوا إلى سن الرشد يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية بعد مرور عام واحد من إقامتهم في المملكة السعودية.

شروط منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية

جاءت أيضًا الحكومة السعودية بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأجنبية الارملة لزوج سعودي الجنسية، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون لديها ما يثبت وفاة الزوج.

ألا تكون تزوجت بعد أن توفي زوجها السعودي.

أن تقوم الأرملة الأجنبية بتقديم مستند يثبت تنازلها عن جنسيتها الأصلية.

يجب أن تكون مقيمة بشكل مستمر في المملكة.

أن تكون لها صحيفة جنائية خالية من أي أحكام جنائية.

أن تتحلى أرملة السعودي بالأخلاق الطيبة وأن تكون حسنة السمعة.

ألا يكون لديها أبناء سواء من زوجها السعودي، أو غيره من قبل.

في نهاية مقال شروط التجنيس في السعودية 1444 أوضحنا لكم أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الجنسية من الأجانب، كما قمنا بذكر أهم شروط السيدات الأرامل الأجانب لزوج سعودي الجنسية، وعلى المتقدمين الالتزام بكافة الشروط المذكورة والتقدم على الفور.