انت الان تتابع خبر بأمر ملكي: المرور السعودي يزف بشرى كبرى ويعلن عن تخفيض جميع غرامات المخالفات المرورية للمواطن والمقيم ! (قائمة الغرامات الجديدة) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المرور السعودي اعلن عن قيمة الغرامات التي تفرض عن جميع المخالفات لقواعد المرور والسير حيث ان المخالفات المرورية تم تقسيمها إلى أربع فئات ولكل فئة انتهاكات أسعار خاصة بها وهذا ما سوف نوافيكم به في المقال التالي من المخالفات وفئاتها :-

الفئة الأولى غرامات مخالفات الدرجة الأولى تتراوح من 500 إلى 900 ريال قابلة للتجديد على النحو التالي: القيادة قبل الحصول على الرخصة النهائية رسميًا. القيادة أو الاستمرار في القيادة بدون لوحة ترخيص. استخدام لوحة ترخيص مزورة لمركبة أخرى. القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المخدرات.

عبور الضوء الأحمر. القيادة في الاتجاه المعاكس. تجاوزت الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 25 كم / ساعة. الفئة الثانية وتتراوح قيمة المخالفات المذكورة في هذه الفئة من 300 إلى 500 ريال، وأنواع هذه المخالفات هي: إضافة نموذج أو تصميم لمركبة بطريق الخطأ مما يجعلها غير مؤكدة أو مصنعة. تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأقل من 25 كم / ساعة.

المخالفات المرورية مثل إهمال العلامات التحذيرية. الهروب من العقبات. نقل ركاب أكثر مما هو مذكور في رخصة قيادتك. القيادة أثناء انتهاء صلاحية رخصتك. الفئة الثالثة تتراوح غرامات المخالفات المدرجة في هذه الفئة من 150 إلى 300 ريال سعودي وأنواع هذه المخالفات هي: القيادة بدون رخصة.

مخالفة قواعد المرور. لوحة ترخيص مركبة مفقودة أو مفقودة. القيادة بدون حزام الأمان. استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة. الفئة الرابعه الجرائم وأنواعها الواردة في هذه الفئة بغرامات من 100 إلى 150 ريالا :- استخدام التعبيرات أو الملصقات التي تسيء إلى النظام العام والآداب العامة. التخلي عن مركبتك في مكان غير محدد على طريق عام.

رمي القمامة خارج السيارة أثناء القيادة. يعمل بدون اللوحة الأمامية. أيضًا، اخرج من السيارة أثناء القيادة.