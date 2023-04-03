انت الان تتابع خبر تخفيض كبير وغير متوقع من السعودية على رسوم الإقامة الدائمة .. تعرف على الرسوم الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان نظام الإقامة الجديد في السعودية هو احد الأنظمة التي منحتها سلطات المملكة للوافدين الذين يرغبون بالحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة لهم أو لأسرهم.

ووفق ما تم إقراره في النظام فإن رسوم الإقامة الجديدة سواءا المؤقتة او الدائمة تكون وفق الرسوم التالية:

الإقامة الدائمة 800 ألف أو 213 ألف دولار رسوم تصريح الإقامة للعاملين في القطاع الخاص 650.

للعمالة المنزلية 600 للأفراد فوق 18 عام من أسر الوافدين 500 لشركاء المقيمين 2000

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها هيئة الجوازات السعودية والتي يجب الحرص على استيفاؤها من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، وترتكز هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم يمتلك القدرة على سداد رسوم الإقامة.

توافر جواز سفر ساري الصلاحية.

وجود تقرير صحي يقر بخلو الوافد من أي أمراض معدية.

إرفاق سجل جنائي يخلو من السوابق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

في حالة كان المتقدم داخل المملكة يجب أن تكون إقامته نظامية.

بعد إصدار الموافقة من الجهة المعنية يجب خلال فترة أقصاها 30 يوم يجب إتمام الآتي:

سداد المبلغ المادي المُحدد.

تقديم وثيقة تأمين طبي تبعًا لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة

عقب الاطلاع على رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروطها بعد التعديلات الجديدة ينبغي أن نطلع على المستندات المطلوب تقديمها من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، والتي تنقسم للآتي:

1- للمقيمين داخل المملكة

في حالة كنت من المقيمين في المملكة السعودية وترغب في الحصول على الإقامة الدائمة يجب عليك توفير الوثائق التالية:

صورة ضوئية من الهوية الوطنية والعنوان الوطني.

صورة ضوئية من جواز السفر.

صورة من شهادات المؤهل العلمي.

كشف حساب مصرفي من مصرف من داخل المملكة حتى نهاية العام.

تقرير طبي عن حالة المقيم الصحية.

في حالة كان المتقدم عامل في إحدى المؤسسات يجب إرفاق شهادة ببيان الأجر.

2- المتقدمين من خارج المملكة

في إطار عرض رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروطها بعد التعديلات الجديدة وإذا كنت متقدم من خارج المملكة يجب عليك أن تجهز مجموعة من الأوراق للحصول على الإقامة الدائمة، والتي تنحصر فيما يلي:

صورة ضوئية من جواز السفر. صورة من عنوان السكن الحالي من خلال فاتورة أحد المرافق العامة. صورة من شهادة المؤهل العلمي. تقرير طبي عن الحالة الصحية. تقديم شهادة تعريف راتب معتمدة من جهة العمل. خطوات الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية في سياق الحديث عن رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروطها بعد التعديلات الجديدة ينبغي أن نتحدث عن الخطوات المُتبعة من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، وكل ما تحتاجه تطبيق الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة الإقامة الدائمة. انقر على أيقونة (سجل الآن) ووافق على الشروط والأحكام في الأعلى. أدرج كافة البيانات الشخصية المطلوبة أمامك. حمل صورة شخصية رسمية ثم استكمل باقي بيانات المطلوبة من حساب البريد الإلكتروني والجوال. فعل أيقونة أنا لست روبوت ثم انقر على (تسجيل). سيتم التواصل معك من أجل استكمال كافة الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة وطلب القدوم إلى أحد فروع الهيئة من أجل تقديم المستندات المطلوبة وإكمال عملية الحصول على الإقامة. مميزات الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

في إطار طرح رسوم الإقامة الدائمة في السعودية وشروطها بعد التعديلات الجديدة يكون من المهم أن نستعرض مميزات الحصول على الإقامة الدائمة داخل المملكة، فعلى الرغم من اختلاف أنواع الإقامة إلا أنها تمتلك العديد من المميزات، وهي: التمكن من الإقامة في المملكة مع الأسرة بكل سهولة. استخراج تأشيرات زيارة الأقارب بحسب ما يُحدد من اللائحة. القدرة على استقدام العمالة المنزلية بحسب الحاجة

توفر الفرصة لامتلاك العقارات بمختلف الأغراض سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية في أي مكان في المملكة ما عدا المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الانتفاع بالعقارات في المدينة ومكة لفترة لا تزيد عن 99 عام من خلال الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويجب التنويه على أنه غير قابل الانتقال لغير صاحبه. القدرة على امتلاك وسائل نقل خاصة أو أي منقولات أخرى تسمح المملكة باقتنائها.

فرصة العمل في منشآت القطاع الخاص لأي فرد وافد أو أحد أفراد أسرته ما عدا المهن الممنوع العمل بها لغير السعوديين دون إحداث أي خلل في الرسوم المقررة عليه