انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن تعديل هام ومفاجئ في اختبارات الفصل الدراسي الثالث .. هل ستكون عن بعد؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية أوضحت أنه بدء بالفعل العد التنازلي لموعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث حسب جدول التقويم الدراسي حيث من المحدد أن تبدأ تلك الاختبارات بدءا من يوم 22 يونيو 2023 والموافق الرابع من ذي الحجة 1444.

علما أن الامتحانات سوف تستمر لمدة عشرة أيام ومن ثم سوف يحصلون على إجازة نهاية العام علما ان الاختبارات ستكتن حضورية ما لم يقع أي تغيير اخر.

من المحدد أن تبدء الاختبارات بدءا من يوم 12 يونيو 2023.

تبدأ الامتحانات يوم 22 يونيو 2023 وسوف تستمر لمدة عشرة أيام وسوف تنتهي في يوم 23 ذو القعدة.

إجازة عيد الفطر المبارك

ومن المحدد أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بالمدارس بدءًا من يوم 13 أبريل 2023 وسوف تستمر الإجازة هذا العام لمدة 13 يوم حتى يعودوا من جديد إلى الفصول الدراسية بدءا من يوم 26 أبريل 2023، وتدخل تلك الإجازة من ضمن الإجازات الرسمية في العام الدراسي الحالي.