انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تصدر تعديل هام ومفاجئ في جداول الحصص للأسبوع الرابع لكافة المراحل الدراسية .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر قناة عين التابعة لها عن مواعيد وجداول الحصص اليومية للأسبوع الرابع في الفصل الدراسي الثالث والاخير لهذا العام .

ونشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جدول الحصص للمراحل التعليمة من خلال اللينك الأتي "أضغط هنا".

وأوضحت قناة العين بأن الدروس تبث مباشرة عبر قنوات منذ العاشرة صباحاً في رمضان عين على تردد عربسات 12437، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب ( هنا )

ومنصة مدرستي.

ونشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات)، وللتربية الخاصة من الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثالث 1444هـ.

وكان الفصل الثالث للعام الحالي قد انطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.