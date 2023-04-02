انت الان تتابع خبر تعميم هام ومفاجئ من التعليم السعودي بتعليق الدراسة لجميع المراحل الدراسية حضوريا في رمضان إلى هذا الموعد .. هل سيشمل جميع المناطق؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت إدارة التعليم في صبيا السعودية قرار تعليق الدراسة حضوريا غدا وتحويل الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي، وذلك نتيجة للتقلبات الجوية على المنطقة.

حيث وضح متحدث تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، في توضيح له على “تويتر”: “إنه بناءً على مستجدات الحالة المطرية وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة غدًا الأحد ١١ رمضان ١٤٤٤ عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب التعليم ومدارس الإدارة”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

يشار إلى أن تعليق الدراسة لجميع المراحل الدراسية سيكون في منطقة صبيا السعودية فقط وستعود يوم الاثنين مالم يتم اصدار بيان جديد