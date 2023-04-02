انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تصدر تنويه هام لجميع الوافدين بشأن تأدية العمرة .. سيتم حرمان كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات الجديدة من اليوم!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وجهت مجموعة من النصائح لضيوف الرحمن، وذلك من خلال حسابها على موقع المدونات الصغرى “تويتر”.

حيث أن أبرز هذه النصائح نوهت عن وجوب تجنب حمل التقوظ والأشياء الثمينة، عند قدومهم إلى أراضي المملكة.

لا تحمل أموال غير ضرورية

وقالت وزارة الحج : “لأن ضيف الرحمن واعٍ، فهو لا يحمل مبالغ نقدية غير ضروريّة، عند قدومه إلى المملكة”.

وأوصت الوزارة القادمين إلى المملكة لأداء العمرة بتجنُّب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام.

تحميل التطبيقات البنكية

كما دعت إلى تحميل التطبيقات البنكية من مصادر رسمية، وعدم إفشاء معلومات البطاقة البنكية، وعدم تحويل الأموال إلى مصادر مجهولة، مع التحقق من الروابط الإلكترونية قبل الدفع.

ولفتت إلى ضرورة تجاهُل الرسائل والروابط المجهولة، وإبلاغ البنك والجهات المُختصة عند الاشتباه أو وقوع الاحتيال.

4 ملايين تأشيرة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة لجميع المعتمرين القادمين من دول العالم، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالشراكة مع عددٍ من القطاعات في منظومة الحج والعمرة لتسهيل قدوم المعتمرين عبر التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة ومنصّة “نسك”، بهدف تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية لتأدية نسك العمرة بيسر وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من الخارج التعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة والتقديم من خلال الرابط: www.haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا عبر منصة “نسك” nusuk.sa ومنصة مقام، عبر الرابط: maqam.gds.haj.gov.sa/.

ويستطيع المسلمون الحاصلون على جميع أنواع التأشيرات التي تتيح دخول المملكة (الشخصية، والزيارة، والسياحية)، وغيرها من الأنواع إمكانية أداء نسك العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد حجز مواعيدهم عبر تطبيق “نسك”، كما مددت السعودية مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، والدخول إلى المملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ويُسهل تطبيق “نسك” حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة، كما تتيح الوزارة التعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين عبر الرابط:

https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/VisaInquiry/SearchVisa.xhtml