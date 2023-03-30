انت الان تتابع خبر هل تم تخفيض رسوم المرافقين 2023 في السعودية .. ومن هم الفئات المعفية الجديدة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان المقيمين في السعودية يدفعون رسوم مالية مقابل إقامتهم و مقابل الخدمات الحكومية التي توفرها لهم المملكة حيث ان رسوم المقيمين والمرافقين تعد بمثابة داعم كبير للاقتصاد السعودي.

وهناك الكثير من المقيمين يتساءلون هل تم تخفيض رسوم المرافقين لهذا العام 2023 وما هي الفئات المعفاة من دفع هذه الرسوم، وهو ما أجابت عنه إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية.

تخفيض رسوم المرافقين

تم فرض رسوم المرافقين بالسعودية في عام2017 بقيمة 100 ريال سعودي ثم تم زيادتها في عام 2018 إلى 200 ريال للفرد، وتم زيادتها في 2019 إلى 300 ريال سعودي، حتى بلغت قيمتها في عام 2020 400 ريال سعودي، وقد نوهت مديرية الجوازات بالمملكة السعودية عدم وجود أي تغيير أو تخفيض في رسوم المرافقين في هذا العام 2023عن العام السابق، كما نفت إمكانية تقسيط الرسوم أيضا، فقد تم تثبيت المبلغ الخاص بالرسوم وهو نفس المبلغ المدفوع سابقا والمقدر بحوالي 400 ريال سعودي للمرافق وذلك لمدة شهر كامل