انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تعلن تقديم إجازة عيد الفطر لجميع القطاعات العامة والخاصة والتعليم إلى هذا الموعد القريب! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد الإجازات لكافة القطاعات العاملة والمدارس الحكومية والخاصة، وتم حيث تم تحديده وفقا للحسابات الفلكية التي تشير أن عدد أيام شهر رمضان تسع وعشرون يوما فقط.

فقد صعب استطلاع هلال الشهر المبارك في اليوم الأخير من شهر شعبان لغياب القمر قبل الشمس، فأعلنت اللجان الشرعية اكتمال عدة الشهر ثلاثين يوما كاملة، وبدأ شهر رمضان في اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس 2023

اجازة عيد الفطر 2023

أعلنت الموارد البشرية السعودية أن اجازة عيد الفطر 2023 للقطاع العام في كافة أجهزة الدولة الحكومية، فيستعد الجميع للاستمتاع بتلك الإجازة بكل الطرق المتاحة، وإليكم التفاصيل:

تبدأ الإجازة في يوم الأحد.

الموافق السادس عشر من شهر أبريل لعام 2023.

الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم 1444.

تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر أبريل.

الموافق اليوم الخامس من شهر شوال.

يستأنف العمل في جميع المصالح الحكومية اليوم السادس من شوال.