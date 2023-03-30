انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تفاجئ سكان عدد من الأحياء الجديدة بإشعار إخلاء منازلهم وبدء أعمال الهدد وإزالة العشوائيات في هذه المنطقة .. تفاصيل؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت أمانة منطقة الجوف المتمثلة في بلدية محافظة القريات بالاعلان عن بدءها في أعمال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط في القريات، وفق خطة برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

استكمال إجراءات الإزالة

وبين المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان, أن أعمال الإزالة بدأت منذ منتصف السنة الماضية، حيث تمت إزالة المباني المهجور والآيلة للسقوط بعد استكمال إجراءات الإزالة وتوقيع المحاضر المعدة لذلك من قبل اللجنة المختصة ولاتزال الأعمال مستمرة.

مراحل أعمال المباني

وأضاف أن أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط تشمل عدة مراحل تبدأ برصد وحصر المباني، ووضع الإنذارات، واشعارات المراجعة، ومن ثم فصل الخدمات، وتنفيذ أعمال الإزالة