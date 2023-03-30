انت الان تتابع خبر أقوى انخفاض جنوني لأسعار الجنيه المصري مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي .. وسعره يخترق هذا الحاجز لأول مرة في تاريخ مصر! (تحديث بآخر الأسعار) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت اسعار الجنيه المصري اليوم تراجعا جديدا وغير مسبوق في الأيام الماضية ، بالسوق السوداء وذلك مقابل العملات الأجنبية الدولار والسعودي وغيرها

حيث ان البنك المركزي تعهد في أكتوبر الماضي بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف ،يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعليا عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع، حيث انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" الاثنين الماضي ، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد " .

ومن المتوقع أنه سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

وقالت جيرجي يورموشي من بنك سوسيتيه جنرال ، في تحليل لـ "رويترز" ، إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.

سعر الريال السعودي

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني إلى نحو 8.00 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في بنك بركة.

واستقر سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بينما بلغ نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.