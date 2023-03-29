انت الان تتابع خبر الداخلية السعودية تعلن فرض عقوبات جديدة وغير متوقعة لكل من يتزوج دون هذه الشروط في القانون السعودي الجديد .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الزواج من الخارج يشكف مشاكل كثيرة ابرزها إنجاب الأطفال وعدم اعتراف آبائهم بهم حيث ان الأطفال دايما ما يقعون ضحية نزوات ورغبات أشخاص لا يفكرون بعواقب الأمور المستقبلية.

حيث ينتج من هذا الزواج زيادة العنوسة بين البنات التي تكتظ المنازل بهن وهذا يدفع الكثيرات الى الزواج من المقيم وبذلك فان الكثيرات منهن تتعرض لعملية النصب عليهن نتيجة هذا الزواج، كما ان هناك الكثير من المشاكل التي لا تحصى.

ومن هذا المنطلق توجه فريق إلى وزارة الداخلية وطرح بعض الاسئلة حول هذا الموضوع والتي أجاب عليها مدير الحقوق الخاصة الأستاذ محمد بن عبدالله المهنا.

وفيما يلي نص الحوار:

(المبررات ) [ بعض الرجال السعوديين يتزوجون من المقيمات في المملكة، وبعد فتره من الزواج يطلبون عقد زواج، فما هي التعليمات التي تطبق بحقهم، ولماذا لا يكون هناك مكاتب تعني بهذه الفئة من الناس؟؟ إن زواج السعودي من غير السعودية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة تحكمه تعليمات وضوابط وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 824 في عام 1393ه ، واللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6874في 20/12/1422ه، المنظمين لتعليمات زواج السعودي بغير السعودية وقد روعي في ذلك مصلحة الوطن والمواطن في آن واحد، وهناك جهة مختصة بوزارة الداخلية لدراسة مثل هذه الطلبات ويتم البت في المبررات وتقييمها في ضوء ما تتضمنه التعليمات وعلي ضوء الدراسة يتم البت في الطلب بالموافقة أو عدم الموافقة إذا تبين لدى الجهة المختصة مخالفته للقرار واللائحة المشار إليهما ويترتب على المخالفة ما يلي:

محاكمة المتزوج لقاء مخالفته للتعليمات، عدم السماح بدخول الزوجة الأجنبية إلي المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة بالمملكة. أما لماذا لا يكون هناك مكاتب تعني بهذه الفئة من الناس فسبق وان عرض هذا على مجلس هيئة كبار العلماء ورأى المجلس عدم الإذن لأحد بالقيام بهذا لما يتضمنه من محاذير، أما إذا كان المقصود بالسؤال المتابعة مع الجهات المختصة فإن هذا يكون بتوكيل وهو معمول به. [ ما مصير أبناء المواطن السعودي الذي يتزوج من خارج البلاد ولا يعترف بهم علما بأن برقية سمو وزير الداخلية تتضمن دخول أبناء تلك الفئة رغم عدم اعتراف آبائهم بهم؟ وهل تجرى عليهم التحاليل الطبية للتثبيت من أبوتهم؟

سبق أن صدرت برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم (17/11483في 8/2/1422ه المبلغة لوزارة الخارجية أن على الممثليات السعودية في الخارج التثبت من توفر الوثائق الموجودة لدى هؤلاء الأولاد والتي تثبت صلة نسبهم بآبائهم وإرسالها لوزارة الداخلية لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها، وإذا كان هناك دعوى سواء من الزوج او الزوجة حول نسب هؤلاء الأولاد فتحال تلك الدعوى للجهات المختصة والمرجع في ذلك القضاء وإذا طلب أي طرف منها إجراء التحاليل بالحمض النووي (DNA) تعد محافظة القريات من أكثر المناطق التي يتزوج رجالها من سوريا والأردن هي الأسباب والدوافع المبنية لذلك؟ ربما تعود الأسباب لقرب الدولتين من القريات، ووجود صلة القرابة وتقارب العادات والتقاليد. [ بعض السعوديين المبتعثين لخارج المملكة يتزوجون من أجنبيات، وما ان تنتهي مدة دراستهم ويرجعوا إلى أرض الوطن يتخلون عن ذلك الزواج وينكرون زواجهم للأهل ماهي الأسباب وراء ذلك هل هو خوف من النظام أم المجتمع؟

Advertisement ليس هذا صحيحاً بهذا الاطلاق، وقررا مجلس الوزراء رقم 824 المنظم لحالات زواج السعودي بغير سعودية، ولائحة الزواج من الخارج نصَّا على منع الطلبة المبتعثين سواء على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص من الزواج بغير سعودية ودأبت الجهات الحكومية التي تبتعثهم بأخذ إقرار على الطالب المبتعث بعدم الزواج بغير سعودية بدون إذن، اما من يخالف هؤلاء فيترتب عليه فصله من بعثته وعدم توثيق زواجه وعدم منح التأشيرة لزوجته بالدخول الى المملكة مع ثبوت نسب الاولاد، أما الاسباب وراء إنكار من يتزوج منهم بدون اذن لذويهم فليس هناك مايؤكد ذلك وإذا حصل فقد يكون لرغبته في عدم إظهار مخالفته له أو كلاهما معاً.

[ لماذا يسمح لكبير السن والمعوق بالزواج من الخارج، علماً بأن هناك من يرضى بالزواج من تلك الفئة في جميع مناطق المملكة؟. من المعروف أن الزواج من المباحات كما أن من الأصول الشرعيةأن لولي الأمر تقييد الأمر المباح وإذا لم يجد كبير السن أو المعوق من يزوجه في الداخل ووجد زوجة غير سعودية وتطلبت حاجته ذلك فإن الإذن يرتبط بالتيسير والزواج من سنن الفطرة. [ ماهي الإجراءات التي تتخذ للمرأة السعودية المتزوجة من مقيم؟

الإجراءات التي تتخذ تجاه المرأة السعودية المتزوجة من مقيم إذا كان الزواج بموافقة من وزارة الداخلية فالإجراءات، هي: إقامة الأولاد في البلاد تبعاً لوالدهم، تيسير التعليم والعلاج والعمل لهم والتنقل. [ كثير من المواطنين المتزوجين من أجنبيات يرفضون إضافة زوجاتهم لدفتر العائلة ماهي العقوبات حيال ذلك؟ إضافة هؤلاء الزوجات في دفتر العائلة تتطلب اكتسابهن الجنسية السعودية ونظام الجنسية حدد شروط ذلك.

[ ماهي وجهة نظركم الشخصية بخصوص الزواج من الخارج والقوانين والأنظمة التي تطبق حالياً؟ وجهة النظر في الزواج من الخارج أن له سلبيات كثيرة من الخلافات الزوجية وكثرة حالات الطلاق وتشتت الأسرة والأطفال ومشاكل الأسفار والغربة وما يصحبها من أجور سكن ونفقات وغيرها وصعوبة اختيار الزوجة واختلاف العادات والتقاليد. أما القوانين والأنظمة التي تطبق حالياً فإن زواج السعودي من غير السعودية تحكمه تعليمات وضوابط وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 824 واللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6874في 2/12/1422ه المنظمين لزواج السعودي من غير السعودية والعكس.