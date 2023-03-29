السعودية تزف بشارة كبيرة وغير متوقعة لجميع من يحجز تأشيرة الحج أو العمرة بعد اليوم .. هل سيتم تخفيض الرسوم؟

حيث ان ذلك جاء انطلاقا في تجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لكافة زوار وعمار بيت الله الحرام، والارتقاء والتميز لاجل تحقيق ما تصبوا إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في كافة مرتكزاتها التقنية.

3 أهداف

وقال مدير إدارة البنية الرقمية الأستاذ هيثم بن عبدالوهاب بدر، إن الرئاسة رفعت سرعة الإنترنت لتصل إلى (150mbps)، خدمة، وذلك

1- تسريع وتيرة العمل. 2- تجويد مخرجات الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن. 3- الارتقاء بمستوى الخدمات في الحرمين الشريفين.

ويأتي رفع سرعة الإنترنت يأتي استكمالا للخدمات الرقمية والنوعية التي تقدمها الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان.

كما تستهدف تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين