انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن عن أول إجازة للطلاب في رمضان بعد التعديل على التقويم .. تعرف على موعدها ومدتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بينت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاجازة التي سيحصل عليها الطلاب بمختلف المراحل في شهر رمضان، حبب ان الدوام الدراسي للطلاب خلال رمضان سوف ينتهي في ال22 من رمضان وبعدع إجازة العيد.