انت الان تتابع خبر المرور السعودي يصدر توجيه عاجل وجديد لجميع قائدي المركبات | ويحذر من مخالفة جديدة غرامتها 2000 ريال! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة في السعودية اعلنت عن العقوبات التي سوغ يتم تطبيقها على الأشخاص المخالف لقوانين المرور بخصوص إفسح الطريق لمركبات الطوارئ.

حيث شدد على وجوب منح الأفضلية لمرور مركبات الطوارئ، وذكر المرور غبر الحساب الرسمي في تويتر بأن عدم إعطاء الأولوية لمرور مركبات الطوارئ مخالفة ستكلفك دفع غرامة مالية، تتراوح قيمتها ما بين ألف إلى ألفي ريال.

الخطوات الصحيحة

كانت هيئة الهلال الأحمر في المملكة العربية السعودية قد أكدت على ضرورة إفساح الطريق أمام الطوارئ من أجل إنقاذ الأرواح، خصوصا من يكونون على متن سيارات الإسعاف في حالة حرجة، وقد وضحت الخطوات الصحيحة من أجل إفساح الطريق، والتي نذكرها لكم فيما يلي:

إذا كانت الحركة المرورية سالكة، أفسح المسار الأيسر

أما إن كان الطريق مكونا من مسارين، عليك أن تفسح وسط الطريق بالانتقال إلىأقصى اليسار أو أقصى اليمين

وهناك حالة أخرى إذا كان في الطريق ثلاث مسارات أو أكثر وكانت المركبات في المسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، بينما المركبات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار.

رصد المخالفات

ذكرت الهيئة بأنه بداية من تاريخ يوم الأحد 26 مارس 2023، تم بدء نظام رصد مخالفات مرورية لعدم إفساح الطريق، وكل من يرتكب هذه المخالفة سيكون ملزما بدفع غرامة مالية تصل إلى ألفي ريال، وهذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وضبط النظام.