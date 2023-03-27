انت الان تتابع خبر بعد تحذير هيئة الأرصاد .. وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة وهامة عن تعليق الدراسة بقية الأسبوع في جميع هذه المناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية السعودية تنويه هام بأنه سوف يكون هناك أمطار غزيرة اليوم في اغلب مناطق المملكة حيث نوهت الوزارة لهذا البيان مع ضرورة تعليق الدراسة الحضورية كي لا يتعرض الطلاب والمعلمين لأي أذى.

لذلك أعلنت الوزارة اليوم عن تعليق الدراسة في بعض المناطق بالمملكة نتيحة سوء الأحوال الجوية، وقد تم تحويل الدراسة عن بعد خلال منصة مدرستي.

حيث أكدت الوزارة من قبل أنه في حال استمرار حالة الجو السيئة فإنه يجوز لبعض المناطق المتضررة أن تستمر في تعليق الدراسة بالمدارس حتى يتحسن الطقس.

وبعد التأكد من هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الجو ما زالت سيئة في المناطق التالية، تم تعليق الدراسة بها اليوم الاثنين 27 أبريل الموافق الخامس من رمضان:

مدينة صبيا.

جازان.

سراة عبيدة.

ظهران الجنوب.

وأكدت الوزارة على أن الحضور للدراسة معلق غدًا في هذه المناطق مع استمرار الدوام الدراسي خلال منصة مدرستي وذلك حسب الجدول الدراسي الخاص بكل صف دراسي، مع ضرورة دخول الطلاب لحضور دروسهم على المنصة

ولا يوجد أي قرارات أخرى من الوزارة بشأن تعليق الدراسة في الأيام القادمة، وفي حالة استمرار الظروف الجوية غير المستقرة ستعلن الوزارة عن ذلك بشكل رسمي عبر حساب وكالة تعليق الدراسة، أما تعليق الدراسة حاليًا فهو اليوم فقط الاثنين السابع والعشرين من مارس وفي حال تمديده سنعلمكم بالتطورات أولا بأول