انت الان تتابع خبر بيان هام من السعودية بشأن “رسوم طلب زيارة عائلية” لمدة عام لأسرة المقيم .. هل سيتم رفعها؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بياناً بشأن “رسوم طلب زيارة عائلية” والرسوم المخصصة لذلك ، وهذا ما يبحث عنه العديد من الوافدين ممن يرغبون بإستدعاء أسرهم للإقامة .

وأوضحت الداخليةرسوم طلب زيارة عائلية وهي كالأتي :-

يدفع المقيم بالمملكة فقط لرسوم الزيارة مبلغ 200 ريال بالاضافة الي دفع تأشيرة الدخول المتعدد 5000 ريال لمدة سنة اضافة الي 400 ريال شهريا للفرد، ولابد أن يراعي المقيم دقة البيانات التي تم إرفاقها بطلب الاستقدام حتى يتم قبول طلبه وأن يكون مطابق لجميع الشروط والأحكام،وعلي من يرغب في تقديم طلب استقدام الزيارة العائلية أن يكون حامل لتأشيرة إقامة عمل وليس تأشيرة مرافق.

وأكدوا الداخلية أن من يمتلك زوجتين أو أكثر لايسمح له باستقدام جميع زوجاته حيث يتم استقدام زوجة واحدة فقط، وعليه ملئ النموذج إلكتروني الخاص بطلب الاستقدام، وذلك عبر منصة “خدمة التأشيرات الإلكترونية” التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وبعد الموافقة على النموذج الإلكتروني يختم من جهة العمل التابع لها المقيم، أو الموافقة عليه من قبل الغرفة التجارية.

تمديد الزيارة العائلية

يمكن الدخول الي ابشر، ومنها قائمة الخدمات الالكترونية، ومن ثم يقوم المقيم باختيار (تمديد تأشيرة زيارة)، وعليه بعدها أن يقوم بكتابة كافة البيانات والمرفقات المطلوب ثم سدد الرسوم، وبعدها يقدم الطلب أما عن رسوم التمديد المطولة فانها 100.0 ريال سعودي، وهناك العديد من الرسوم التي تم فرضها من قبل الجوزات يمكنا التعرف عليها كالتالي:

تأشيرة الدخول المتعدد يدفع لها 3000 ريال لمدة ستة أشهر

أما عن تأشيرة الدخول المتعدد يتم دفع 5000 ريال، وتكون لمدة سنة.

كما أضافت الجوزات أن المبلغ المدفوع لتأشيرة الدخول المتعدد 8000 ريال، وتكون لمدة سنتان.

إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 ريال.

يتم السماح فقط بالزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولي وهم الزوجة والأبناء والأم والأب، ولا يستغرق طلب الموافقة على استقدام العائلة وقت طويل، 3 أيام فقط وفي حالة التأخير عن 3 أيام يكون بسبب انهاء بعض الإجراءات من قبل الهيئة.