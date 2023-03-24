انت الان تتابع خبر عاجل: وزارة التعليم السعودية تصدر بيان هام ومفاجئ بعد غياب 70% من الطلاب بداية شهر رمضان .. هل ستصبح الدراسة عن بعد بقية الشهر؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية السعودية، سعيد الباحص كشف عن حقيقة ما تردد حول غياب نحو 70% من طلاب وطالبات المنطقة، في بدء ايام شهر رمضان

الدراسة منتظمة

ووضح الباحص بانتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك والذين أظهروا حسب قوله تفاعلهم وحماسهم الكبير مع معلميهم ومعلماتهم أثناء أداء الحصص الدراسية.

وأشار المتحدث، إلى أن انتظام العملية التعليمية في مدارس تعليم المنطقة الشرقية يسير وفق الأهداف المرسومة والخطط التعليمية المنفذة لتحقيق نواتج نوعية في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

مستوى التحصيل العلمي

وتعمل إدارة تعليم الشرقية، حسب تصريحات المتحدث، على تعزيز عدد من الممارسات لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة في شهر رمضان المبارك.

وتهدف إلى دعم تعليم الأبناء والبنات بالتكامل مع الأسرة الشريك الرئيس للعملية التعليمية ومن ذلك مساعدتهم في كيفية إدارة وتنظيم الوقت خلال الشهر الكريم.

كما تعمل على توعية الطلاب بأهمية النوم والاستيقاظ مبكرا وتخصيص وقت كاف من الراحة وعمل جدول لتنظيم عملية المذاكرة.

ومن جهة أخرى لم يقم المتحدث بذكر خبر عن تحويل الدراسة عن بعد حيث ستستمر الدراسة الحضورية إلا حين اصدار بيان من التعليم