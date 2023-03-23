انت الان تتابع خبر تنويه عاجل من الجوازات السعودية للوافدين والمواطنين .. نفذوا هذه الإجراءات الجديدة الآن في رمضان! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للجوازات في السعودية اعلنت عن مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مختلف انحاء المملكة وذلك في شهر رمضان المبارك حتى تاريخ 22/ 9/ 1444هـ.

منصة وزارة الداخلية

ووجهت “الجوازات” دعوة إلى الاستفادة من خدماتها في منصة (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح اجراء الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

مواعيد العمل في رمضان

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 10:00 حتى 15:00 من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع.

أما شعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.

وأضافت أن شعبة جوازات الصيرفي مول، وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الساعة 13:00 حتى الساعة 17:00 ، ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

خدمات المستفيدين

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ونوهت بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل”، التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تظهر أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر