رسميا وزارة الحج السعودية : لا يشترط الحصول على تصريح لهذا الأمر لأول مرة في تاريخ المملكة للمواطنين والمقيمين في رمضان

انت الان تتابع خبررسميا وزارة الحج السعودية : لا يشترط الحصول على تصريح لهذا الأمر لأول مرة في تاريخ المملكة للمواطنين والمقيمين في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة في السعودية اصدرت يوم الاثنين قرار هام أنه لا يشترط الحصول على تصريح للصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، في العشر الأواخر من شهر رمضان هذه السنة.

وردت خدمة رعاية المستفيدين التي تتبع الوزارة على استفسارات المصلين على حسابها الرسمي في تويتر؛ وقالت في بيان “لا يحتاج المصلين إلى تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين بشرط إذا لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا أو كانوا على اتصال بشخص مصاب بالفيروس”.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الحج عن ضرورة الحصول على تصريح لأداء العمرة بالمسجد النبوي أو زيارة الروضة، ويتم تحديد المواعيد من خلال تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، بشرط عدم وجود إصابة بفيروس كورونا أو مخالطة شخص مصاب.