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رياض - احمد صلاح - رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد القرار المفاجئ الذي بتعديل الرسوم 1444 / 2022، القرار الذي انشغل به الكثيرون ممن يقيمون في المملكة العربية السعودية، والوافدين إلي الأراضي السعودية حيث تجاوز عدد الوافدين إلى المملكة أكثر من 12 مليون وافد، لهذا تعد قيمة رسوم الإقامة للعامل المقيم أو الزوجة أو غيرها من الإقامات واحدة من أهم الأخبار التي يسعى للتعرف عليها الملايين، لذا نوضح إليكم تكلفة تجديد الإقامة لكل الفئات في المملكة العربية السعودية.

رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد قرار تعديل الرسوم 1444 / 2022

رسوم تجديد الإقامة للشخص المقيم في المملكة 650 ريال سعودي.

تجديد الإقامة للعامل المنزلي 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعامل في مؤسسة أو شركة أو مجال زراعي 650 ريال سعودي.

في مؤسسة أو شركة أو مجال زراعي 650 ريال سعودي. إذا كان الشخص الذي يرغب في تجديد الإقامة مرافق للعامل يتم سداد 2000 ريال سعودي.

أحيانا تكون تسعيرة تجديد الإقامة من 10 آلاف إلي 14 ألف ريال سعودي.

شروط تجديد الإقامة في السعودية 2022

حددت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لتجديد الإقامة في السعودية أهم هذه الشروط كل من التالي:

يشترط أن يكون جواز سفر المتقدم ساري المفعول.

يجب على المتقدم سداد جميع الرسوم المتعلقة بالمخالفات المرورية أن وجدت.

يشترط دفع المصاريف المالية المتعلقة بتجديد الإقامة.

أن لا يكون المتقدم مسجل متغيب عن العمل.

يشترط أن لا يكون المتقدم لديه فرد من أسرته مسجل على المكفول.

وجود تأمين صحي ساري المفعول، واليكم رابط تجديد الإقامة السعودية.

غرامات عدم تجديد الإقامة السعودية

كشفت الجوازات السعودية الغرامات المالية التي تنتظر المقيمين الذين لم يقوموا بتجديد الإقامة كان أبرزها التالي:

في حالة عدم تجديد الإقامة للمرة الأولى يتم فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي.

عند عدم تجديد الإقامة للمرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها ألف ريال سعودي.

في حال عدم تجديد الإقامة للمرة الثالثة يتم ترحيل العامل خارج البلاد، واليكم رابط تجديد الإقامة في الأمارات 2023.

طريقة تجديد الإقامة السعودية 2022

الدخول على موقع منصة أبشر .

. تسجيل الدخول برقم الهوية أو بالاسم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة “تجديد الإقامة”.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة “التالي”.

سجل بيانات المواطن بشكل صحيح.

حدد مدة تجديد الإقامة.

الضغط على أيقونة تأكيد.

قم بدفع الرسوم المطلوبة.

يمكنكم دفع الرسوم إلكترونيا عبر رابط الراجحي.

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة السعودية عبر مصرف الراجحي

تستطيع عزيزي القارئ سداد رسوم تجديد الإقامة السعودية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة الراجحي .

. التوجه إلى قائمة المدفوعات.

حدد المدفوعات الحكومية.

اختار أيقونة المقيمين.

النقر على أيقونة تجديد الإقامة.

سجل البيانات المطلوبة.

الفئات المعفاة من تسديد تجديد الإقامة السعودية

حددت الحكومة السعودية العديد من الفئات المسموح لها عدم سداد رسوم تجديد الإقامة والتي شملت كل من التالي:

أبناء الوفود الذين ولدوا داخل المملكة العربية السعودية.

التلاميذ الذين يملكون تأشيرات الدراسة.

المقيمين الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات خروج نهائي.

الاستعلام عن سداد رسوم تجديد الإقامة

يمكنكم الاستعلام عن سداد قيمة رسوم تجديد الإقامة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية ثم التوجه إلى منصة أبشر، وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة، واختيار رسوم تجديد الإقامة المحددة مسبقا سواء كانت 3 اشهر او 6 أشهر أو تسعة أشهر أو عام، حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل المؤسسة أو المنشأة.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة في السعودية

ينبغي على المقيمين الراغبين في تجديد الإقامة السعودية استيفاء المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة السعودية والتي تضمنت كل من التالي:

تجهيز جواز سفر ساري المفعول.

وثيقة سجل جنائي.

مستند يفيد بقدرته المالية.

تقرير صحي يتضمن الحالة الصحية للمتقدم، وإليكم رابط رسوم تجديد الإقامة لمدة عام.

معرفة رسوم تجديد الإقامة برقم الهوية

يمكنكم الإطلاع على مقدار رسوم تجديد الإقامة السعودية من خلال رقم الهوية السعودية، لأجل سدادها تجنبا للتعرض إلى الغرامات المالية الكبيرة أو الخروج من المملكة أو غيرها من العقوبات الأخري التي تفرضها الحكومة السعودية على المقيمين، حيث تعد اسهل الطرق للاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة كالتالي:

الدخول على منصة أبشر.

تحديد أيقونة خدمات الأفراد.

اختار (استعلم عن الإقامة برقم الإقامة).

أكتب رقم الإقامة.

سجل الرمز المرئي.

راجع البيانات المدخلة وتأكد من صحة البيانات.

كم يستغرق تجديد الإقامة في السعودية ؟

كشفت الجوازات السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إمكانية تجديد الإقامة قبل 3 ايام على انتهاءها، وشددت على عدم السماح بالخروج والعودة بمدة تتجاوز المدة المتبقية في الهوية.

تجديد الإقامة لمدة 3 أو 6 أو 9 أشهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية صاحب العمل من تجديد رخص الإقامة لكل من تحت كفالته لمدة تبدأ من 3 اشهر و 6 و 9 أشهر ايضا من خلال منصة أبشر أعمال، كما أكدت استمرار تجديد الإقامة لمدة عام وعامين أيضاً، في الوقت ذاته كشفت المديرية على آلية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما يلي:

يجب في البداية القيام بزيارة موقع أبشر .

. اختار قسم الاستعلامات الإلكترونية.

حدد أيقونة الجوازات.

قم بتسجيل رقم الإقامة والرمز المرئي.

اضغط على أيقونة عرض.

لحظات وتظهر جميع البيانات المتعلقة بالإقامة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة الإقامة في السعودية

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة السعودية والتي جاءت كما يلي:

إحضار جواز سفر ساري.

ساري. عدد 2 صورة مقاس ( 4*6 ) ملونة.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

سداد الرسوم المطلوبة 500 ريال رسوم إقامة للجهة الحكومية، 500 ريال عن العمالة المنزلية.

يتم تسديد الرسوم في البنوك المرخصة لهذه الخدمة.

سداد رسوم رخصة العمل.

إيجاد تقرير طبي بأحد المستشفيات المعتمدة.

إحضار رخصة الإقامة القديمة.

من يتحمل رسوم تجديد الإقامة ؟

كان في السابق قبل التعديلات الجديدة للكفيل دور كبير في السعودية، حيث كان لا يستطيع المكفول ترك العمل دون إذن الكفيل، فضلا عن القيود التي كانت تعوق حركة المكفول، والتي كان نتيجتها تحضير محضر بهروب المكفول، ولكن بعد تعديلات نظام الإقامة الجديد أصبح للمكفول حرية التحرك بين المهن والوظائف بطريقة سهلة دون اعتبار الأمر هروباً.

في الوقت ذاته حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المسؤل عن سداد رسوم تجديد الإقامة وهو صاحب العمل الجديد، فضلاً عن تحمله رسوم رخص العمل أيضاً.

كم رسوم تجديد الإقامة لمدة عام

أعلنت الهيئة العامة الجوازات السعودية في اخر تحديث لها عن أسعار الإقامات بالمملكة على التالي:

رسوم تجديد الإقامة لمدة عام 650 ريال سعودي إذا كان العامل يعمل في القطاع الخاص.

تكلفة رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة للعاملين في العمالة المنزلية 650 ريال سعودي.

رسوم الإقامة لمدة سنة للتابعين والوافدين الذين لا يتجاوز أعمارهم 20 عام تبلغ 500 ريال سعودي.

تكلفة رسوم تجديد الإقامة لمدة عام للسائق 650 ريال سعودي.

رسوم الإقامة المميزة في السعودية 1444

كشفت الحكومة السعودية مؤخراً المقابل المادي الواجب سدادة لكل من يبحث عن الحصول على الإقامة المميزة في السعودية، حيث يمكنكم الاستفادة منها على ثلاث مستويات كما يلي:

سداد رسوم 800 ألف ريال للحصول على إقامة مميزة غير محددة المدة، ويتم دفع الرسوم مرة واحدة فقط.

100 ألف ريال سعودي يتم سدادهم سنوياً للحصول على إقامة مميزة.

سداد 170 دولار رسوم طلب الإقامة السعودية المميزة.

أنواع الإقامة السعودية المميزة

يوجد نوعان من الإقامة السعودية المميزة يمكنكم الاستفادة بأحدهما كما يلي:

إقامة سعودية محددة المدة، يتم تجديدها سنويا بمبلغ مائة ألف ريال سعودي.

الإقامة الثانية غير محددة المدة بتكلفة 800 ألف ريال سعودي تدفع مرة واحدة.

شروط الحصول على الإقامة المميزة السعودية

يجب توافر لديك جواز سفر ساري المفعول.

تقديم تقرير طبي يوضح الخلو من الأمراض.

لا يقل عمرك عن 21 عام.

تقديم سجل جنائي خالي من القضايا.

مميزات الحصول على الإقامة السعودية المميزة

الإقامة الدائمة مع الأسرة في المملكة.

سهولة امتلاك العقارات ووسائل النقل.

الحرية في السفر داخل وخارج المملكة.

سهولة إصدار رخص استقدام زيارة الأقارب.

الحرية في استقدام العمالة.

سهولة مزاولة مهنة التجارة.

أسباب إلغاء الإقامة المميزة في السعودية

كشفت الحكومة بالمملكة العربية السعودية عن 5 أسباب تتسبب في إلغاء الإقامة المميزة للمستفيدين، ولا سيما بعد إلغاء نظام الكفيل، جاءت كما يلي:

إذا تعرض المستفيد من الإقامة المميزة إلي حكم بالحبس لمدة لا تقل عامين أو غرامة تزيد عن مائة ألف ريال.

في حالة صدور حكم قضائي ضد المستفيد بأبعاده خارج المملكة.

إذا تنازل المستفيد عن الإقامة المميزة أو توفي المستفيد أو فقد الأهلية.

وصلنا معكم لختام شرح مقدار رسوم تجديد الاقامة السعودية بعد قرار تعديل الرسوم 1444 / 2022.