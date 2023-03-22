انت الان تتابع خبر الجوازات السعودية : تُتيح خدمة مذهلة هامة للوافدين في السعودية وأخرى للمقيمين عبر بوابة ’’أبشر‘‘ .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في ظل انتشـار التكنولوجيا وتطوراتها تم تـوفير خدمات الكترونية تساعد على انهاء المعاملات بسهولة ومن المنزل وتزامنا مع هذا التطور فقد قامت السعودية أيضا بمواكبة التطورات وقامت بعمل منصات تخدم المقيمين والمواطنين في المملكة بسهولة ويسر.

ومن ضمن الخدمات التي تقوم المملكة بتوفيرها إلكترونيًا للمواطنين والمقيمين والوافدين إلى المملكة عبر منصة أبشر للخدمات، وذلك لتسهيل واوفير الوقت والجهد لهم.

وكشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن إمكانية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة إلى مراجعة إداراتها للقادمين من الخارج والزائرين ويُمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من تلك الخدمة أيضًا، كما ردت على عدد من الاستفسارات والتساؤلات عبر صفتها الرسمية على تويتر.

وتمديد تأشيرات الزيارات

وأضافت الجوازات أيضًا بأنه يُمكن من تفعيل آلية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة المقرات والفروع، مؤكدًا أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر حساب المستضيف في المنصة، سواء كان قسم الأفراد أو الأعمال قبل انتهاء صَلاحِيَة سريانها بـ7 أيام كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم رفه جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للقادمين، وإلغاء شرط تقديم التحاليل الطبية وغيرها.

إلا أنه في الوقت ذاته، تم التأكيد على ضرورة وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء، ويتم التعاقد أو دفع مقابل رسوم التأمين الطبي لتغطية الزائر في حالة إصابته بوباء كورونا وهو داخل المملكة، مع اتباع كافة الإرشادات والإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقًا من قبل الأجهزة المعنية في المملكة، سواء الداخلية أو الصحة.

وتمديد الزيارات حتى 180 يوم

كما شددت المديرية على ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرات الزيارة عن 180 يومًا، مع إمكانية استثناء اليمنيين والسوريين من هذه التعليمات، ويُمكن أيضًا الحصول على تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال منصة أبشر أو الموقع الرسمي للمديرية، أو عبر زيارة الفروع وإنهاء ورقيًا ويدويًا.