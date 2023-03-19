انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن تعديل موعد نزول مكافأة الطلاب ومقدارها .. لن تصدق كم تبلغ بعد التعديل؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - معروف أن المكافأة الخاصة بالدراسة في الجامعات تكون أكبر من المتعلق بالدراسة في المراحل الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية، لذلك تهتم وزارة التعليم بتوفير المكافآت للطلاب لاجل ان تعينهم على استكمال الدراسة والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجههم أثناء الدراسة.

وهناك الكثير يرغب بالتعرف على ميعاد الصرف الذي تم تحديده ليكون بين الفترة من يوم السادس والعشرون إلى يوم الثامن والعشرون من الأشهر الميلادية، وبشأن الطلاب المستجدين فإن الصرف بالنسبة لهم في يوم التاسع والعشرون من الشهر الميلادي.

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يوجد أنواع مختلفة لمكافآت الطلاب وتكون كالتالي

مكافآت التفوق وتصرف بمعدل مرة واحدة عقب الانتهاء من الفصول الدراسية للملتزمين من الطلاب.

يشترط كون الطلاب من الحاصلين على معدل لا تقل قيمته عن 4.5 .

وأن يكون عدد الساعات الخاص بالدراسة لا يقل عن معدل 12 ساعة.

وتكون القيمة المالية لمكافأة التفوق هي 500 ريال ستودى.

مكافآت الفصل الصيفي وتصرف عقب الانتهاء من دراسة الفصل الثاني من الدراسة.

ويستثنى من مكافآت الفصل الصيفي المعتذرين والمؤجلين.