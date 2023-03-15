انت الان تتابع خبر ارقام خيالية صادمة لسعر فستان الشابة 'رجوى' خطيبة ولي عهد الأردن في حفل زفاف ايمان عبدالله الثاني .. يفوق سعر فستان الملكة رانيا (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاجأت الشابة السعودية رجوة آل سيف خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الاردن الجميع وذلك في مراسم زواج الأميرة إيمان على العريس جميل ألكساندر ترميوتس يوم الأحد الماضي

فقد لاقت خطيبة ولي العهد الأردني الكثير من التعليقات الإيجابية المتعلق بمظهرها وطلتها في المراسم، وسط تناقل للقطات مصورة لها عكست إعجابًا بفستانها وأناقتها.

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وظهرت رجوة آل سيف في حفل الزفاف بجانب خطيبها ولي العهد الذي توجه للجلوس بجانبها بعد أن أصطحب شقيقته عبر قاعة عقد القران وسلماه لوالدها الملك عبدالله الثاني.

وتداول نشطاء صورًا لفستان رجوة آل سيف، في حين حاول آخرون البحث عن العلامة التجارية المٌصممة للفستان وسعره.

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة Roksanda، فإن سعر الفستان الأصفر يصل لـ1,850.00 دولار أمريكي، وتعد تلك العلامة من أكثر دور الأزياء شهرة في لندن حيث تٌعرف بتصميماتها ذات الألوان الجريئة والمبتكرة.