قرار هام ومفاجئ من السعودية بإعفاء هذه الفئات الجديد من رسوم المرافقين 1444 بمناسبة رمضان .. هل انت منهم؟

حيث ان جميع الوافدين يسعون إلى البقاء تحت مظلة الإقامة القانونية حسب الضوابط والقوانين التي يتم إصدارها من جانب الحكومة تحت إشراف وزارة العمل.

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ومن جانبها أكدت الجوازات أن رسوم المرافقين تبلغ 400 ريال سعودي شهريًا، وقد تزيد من حين إلى أخر وفقًا لما تحدده الجهات المعنية في المملكة، وذلك بداية من أول يوليو 2023.

مجموعة الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

حددت هيئة الجوازات السعودية مجموعة من الفئات والتي يتم إعفائها من دفع رسوم المرافقين، وهم كالتالي:

الأجنبيات المتزوجات من رجال سعوديين معاقين.

الطلاب الوافدين إلى المملكة من أجل الحصول على منحة دراسية.

الطلاب العسكريين المتدربين في المملكة.

المواليد الجدد للسيدة السعودية والمتزوجة من رجل أجنبي.

الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائية من المملكة.

طريقة سداد رسوم المرافقين وعقوبة عدم الدفع

حددت هيئة الجوازات قيمة الغرامات التي يتم فرضها على المقيمين في حال عدم فع رسوم المرافقين، حيث يتم دفع غرامة بقيمة 500 ريال سعودي عن كل شخص عند التأخر عن الدفع للمرة الأولي، أما في المرة الثانية فيدفع المقيم غرامة قدرها ألف ريال سعودي، وفي المرة الثالثة للتأخير يدفع المقيم ألف ريال سعودي مع الترحيل من البلاد، ويتم سداد رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية وفقًا لعدة خطوات، وهي كالتالي:

يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي.

بعد ذلك يتم الضغط على عبارة “خدمة المدفوعات” ثم اختيار المدفوعات الحكومية.

إدخال المبلغ المقرر ثم الضغط على “دفع”.

سيتم تلقي رسالة نصية على الهاتف الجوال تحتوي على المبلغ المخصوم.

حساب رسوم المرافقين

أوضحت الهيئة خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين لكافة المقيمين بالمملكة، حيث يتم ذلك عن طريق: