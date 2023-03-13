انت الان تتابع خبر المرور السعودي يعلن عن شروط جديدة لإصدار رخصة القيادة | ويحذر من مخالفة لا يعرفها الكثير غرامتها 1000 ريال! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الإدارة العامة للمرور السُّعُودية عن عن أهم الطرق والشروط التي تلزم الفرد من أجل اصدار رخصة قيادة جديدة كما اعلنت أن قيمة المخالفة الواقعة على المواطنين المخالفين تقدر بمبلغ 1000 ريال سعودي.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور في السعوديو جداول وضحت فيها قيمة جميع المخالفات المرورية وأنواعها وقيمة رسوم تلك المخالفات.

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وبينت الإدارة العامة للمرور السعودي أن قيمة الرسوم للحصول على رخصة قيادة جديدة تبلغ 40 ريال سعودي سنويا، كما قررت أن قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة سنويا يبلغ 100 ريال سعودي.

كما حددت الإدارة العامة للمرور قيمة 1000 ريال سعودي ثمنا للمخالفات قيادة السيارات التي لا تتوافر فيها تجهيزات كالمكابح وأنوار السيارة وعبوة إطفاء الحرائق أو إحداث ضوضاء أو القيادة برخصة قيادة منتهية المفعول الانشغال بالهاتف خلال قيادة السيارة وغيرها من أساسيات السيارة وقيادة السيارة، التي تؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل والحوادث على الطرق ولا سيما السريعة منها.

إصدار رخصة قيادة جديدة 1443:

وقد نشرت الإدارة العامة للمرور في وقت لاحق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها جدول المخالفات رَقَم ثلاثة الخاص بالمخالفات وقد قدرت قيمة مخالفاته من 300 ريال سعودي إلى 500 ريال سعودي.

كما نشر أسعار جميع المخالفات الأخرى وقيمتها وتطلب من جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية والقيادة بحرص على شتى الطرق، وفيما يلي الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة قيادة جديدة.

شروط الحصول على رخصة قيادة جديدة:

ألّا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 عام.

تقديم كل المستندات والأوراق اللازمة الخاصة بالمتقدم للحصول على رخصة قيادة جديدة.

إرفاق عدد ست صور شخصية للمواطن الراغب في الحصول على رخصة القيادة. يخضع المواطن إلى الكشف الطبي ويجب أن يجتازه بنجاح.

يقوم المواطن بدفع قيمة الرسوم النقرة الخاصة بالحصول على رخصة القيادة. أن يتمتع المواطن بحسن السير والسلوك. يجب أن يقدم المواطن شهادة تثبت أنه ليس عليه أي سوابق أو مخالفات أو قضايا من أي نوع.

يجب أن يجتاز المواطن اختبارات القيادة من قبل إدارة المرور وينجح بها.

أن يقوم المواطن بتسديد أي غرامات أو مخالفات عليه.

أن يقدم المواطن بطاقة هِواية شخصية سارية المفعول.

يجب تقديم أوراق الإقامة النظامية لغير السعوديين.