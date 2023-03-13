انت الان تتابع خبر المرور السعودي يعلن عن إعفاء جميع المركبات من رسوم التجديد وكل غرامات التأخير .. ويحذر من مخالفة جديدة غرامتها 1000 ريال! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من جديد اصدر المرور السعودي على صفحته الرسمية في موقع تويتر، توضيح هام للمواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية، والحفاظ على النفس وعلى حياة الآخرين .

و شددت الادارة بأنه يجب على الجميع اتباع جميع التعليمات التي واجهتها من خلال السير بالسرعات المحددة على الطرق المختلفة، وذلك لمنع الوقوع تحت طائلة المخالفات التي قد تصل غرامتها المالية 200 ريال وأكثر.

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وضبط مركبتين مخالفتين

وجاء هذا التصريح في الوقت الذي تمكن فيه مرور العاصمة المقدسة من ضبط قائدَي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو بمركبتين مخالفتين تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إجراء تعديل وإضافة على جسمها وهيكلها، وهو ما ترتب عليه تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما نظامًا

ومخالفة 800 ريال

ردت الإدارة على استفسار أحد المواطنين، تساءل عن نعرضه للحصول على مخالفة قيمتها المالية 800 ريال سعودي، حيث كانت سرعته تسجل 154 كم أثناء السير على الطريق بين الرياض والمدينة المنورة، متعجبًا من أن قيمة المخالفة كبيرة جدًا.

وجاء الرد بنشر جدول المخالفات الخاص بتخطي السرعات المحددة أثناء السير على مختلف الطرق في جميع أنحاء المملكة، ومنها أنه في حالة تخطي السرعة المحددة وهي 140 كم في الساعة بأكثر من 10 كم وأقل من 20 كم في الساعة، فيتم توقيع غرامة مالية قيمتها من 800 ريال إلى 1000 ريال على قائد المركبة، وإليكم صورة مفصلة من جدول المخالفات المتعلقة.

اعفاء من الرسوم وغرامات التأخير

وفي قرار سابق وللتيسير على قائدي المركبات المهملة من سرعة إسقاطها، أتاحت الإدارة العامة للمرور الحصول على تلك الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة أبشر، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة إداراتها، وهو ما يُمكن المواطنين من سهولة الإسقاط والتعرف على المنشآت ومكابس الحديد ومراكز التسجيل، كما يُمكن أصحاب منشآت بيع المركبات المُلغى تسجيلُها من تسجيل منشآتهم في منصة أبشر أعمال لاعتمادها في رفع طلبات الإسقاط.

وتحمل غرامات التأخير

كما أوضحت الإدارة الغرامات المشمولة بقرار الرفع في حالة إسقاط المركبات التالفة، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين، الذي أشار إلى أنه يريد إسقاط سيارته، متسائلاً: هل يلزم تجديد الاستمارة؟، فجاء الرد بأن الإعفاء المقصود هو الخاص برسوم التجديد وغرامات التأخير.