انت الان تتابع خبر السعودية تصدر تعديل جديد وهام على ساعات العمل بالقطاع الخاص والعام في رمضان .. تعرف عليه (ليس ككل عام) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية قامت بتحديد ساعات عمل الموظفين في رمضان للقطاع الخاص والعام حيث ان الوزارة هذه تعد المسؤولة عن تنظيم قوانين العمل في جميع ارجاء السعودية وتحديد المواعيد الخاصة بممارسة العمل سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

حيث ان المواطنين والمقيمين في المملكة يستعدون لاستقبال شهر رمضان في الأيام المقبلة، لذلك حرصت الوزارة على توضيح مواقيت العمل للموظفين والتي سوف يستمرون بها طوال الشهر الكريم.

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ساعات عمل الموظفين في رمضان للقطاع الخاص

أوضحت وزارة الموارد البشرية عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للقطاع الخاص، حيث أكدت أنها لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم الواحد، ودعت جميع المنشآت إلى ضرورة الالتزام بذلك وفقًا لقوانين نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وفي حال لم تلتزم منشأة بغير ذلك قد تتعرض للمسائلة القانونية.

مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

تم إجراء بعض التعديلات على نظام العمل سواء للقطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية، وجاء هذا التعديل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفيما يلي سنوضح مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 1444: