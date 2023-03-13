السعودية تصدر تعديل جديد وهام على ساعات العمل بالقطاع الخاص والعام في رمضان .. تعرف عليه (ليس ككل عام)

رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية قامت بتحديد ساعات عمل الموظفين في رمضان للقطاع الخاص والعام حيث ان الوزارة هذه تعد المسؤولة عن تنظيم قوانين العمل في جميع ارجاء السعودية وتحديد المواعيد الخاصة بممارسة العمل سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
حيث ان المواطنين والمقيمين في المملكة يستعدون لاستقبال شهر رمضان في الأيام المقبلة، لذلك حرصت الوزارة على توضيح مواقيت العمل للموظفين والتي سوف يستمرون بها طوال الشهر الكريم.
48365778
ساعات عمل الموظفين في رمضان للقطاع الخاص
أوضحت وزارة الموارد البشرية عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للقطاع الخاص، حيث أكدت أنها لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم الواحد، ودعت جميع المنشآت إلى ضرورة الالتزام بذلك وفقًا لقوانين نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وفي حال لم تلتزم منشأة بغير ذلك قد تتعرض للمسائلة القانونية.
مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
تم إجراء بعض التعديلات على نظام العمل سواء للقطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية، وجاء هذا التعديل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفيما يلي سنوضح مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 1444:
- تبدأ مواعيد الدوام في القطاع الحكومي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
- تبدأ ساعات العمل المصرفي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
- تنطلق مواعيد دوام مراكز تحويل الأموال من البنوك ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
- تبدأ ساعات دوام السوق المالية السعودية من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
- تبدأ ساعات عمل المزاد السعودي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.
- تنطلق ساعات افتتاح مزاد اقفال السوق المالية من الثالثة صباحًا حتى الثالثة مساءً