السعودية تعلن عن خبر وبشرى كبرى تتعلق بالعمالة المنزلية قبل رمضان .. تعرف عليها بالتفصيل

انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن خبر وبشرى كبرى تتعلق بالعمالة المنزلية قبل رمضان .. تعرف عليها بالتفصيلوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية فتحت باب الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، حيث انها قامت بإضافتها إلى قرارها السابق بإلزام كافة المنشآت التي توفر خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي قامت الوزارة بتحديده.

حيث ان الوزارة حددت الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر سعر الضريبة المضافة.

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ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.