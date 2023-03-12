انت الان تتابع خبر موظف أجنبي في مقهى شهير يكشف أن مديره الأجنبي منعه من أداء الصلاة .. والسلطات السعودية تتحرك وتصدر هذا القرار المفاجئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية السعودية سعد آل حماد، بالكشف أن فرق الرقابة التي تتبع الوزارة باشرت شكوى منع عامل من أداء الصلاة أثناء وقت العمل.

ووضح آل حماد على حسابه في تويتر: إنه إشارة إلى ما تم تداوله عن عامل تم منعه من أداء الصلاة في وقتها أثناء فترة العمل، نوضح بأن فرق الرقابة التي تتبع الوزارة باشرت الشكوى وتعمل على التحقق من صحة ذلك مع جميع الاطراف، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

43892944

وأكد على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية