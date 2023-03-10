انت الان تتابع خبر السعودية تطلق أقوى مبادرة مميزة وغير مسبوقة تتعلق بالمخالفات والغرامات الكبيرة .. هل سيتم تصفيرها على الجميع؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - “التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اطلقت” مبادرة “المخالفات الصفرية” لاجل دعم أصحاب العمل والمنشآت وتعزيز الالتزام التأميني.

حيث ان المبادرة تتضمن قواعد جديدة للمخالفات تتناسب مع حجم المنشأة وجسامة المخالفة مع إعطاء فرصة للمخالف بتعديل مخالفته دون أن يحصل على غرامات حسب ضوابط محددة ابتداء من 1/4/2023.

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المستفيدون:

أصحاب العمل والمنشآت

أهدافها:

1- إعطاء فرص تصحيحية للمنشآت

2- رفع مستوىة الالتزام التأميني

3- التحفيز على تصحيح المخالفات

4- بناء شراكة إيجابية مع أصحاب العمل

الأثر الإيجابي للمبادرة

1- استثناء أصحاب العمل المتجاوبين من فرض الغرامات عن المخالفات – غير الحسيمة.

2- مراعاة حجم المنشآت ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3- التدرج في إيقاع الغرامات المنزلية على المخالفات.

4- تخفيف الآثار المالية على المنشآت وبالأخص الصغيرة والمتوسطة.

في وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن “السعودة الوهمية” تعتبر مخالفة للنظام، ويفرض على صاحب العمل غرامة مالية حال وقوعها.

ورد حساب «العناية بالعملاء» التابع للتأمينات عبر «تويتر»، على استفسار مواطنة بهذا الخصوص، مؤكدًا أن الغرامة المالية على صاحب العمل المخالف، يتم تحديد قيمتها من قبل لجنة المخالفات.

في الوقت نفسه، ذكرت التأمينات أنه يجب توفر مدة اشتراك «300» شهر فعلية تحت تغطية نظام المعاشات، مسجلة في نظام التأمينات، لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.

في سياق متصل، كشفت “التأمينات” أن دعم “ساند” من الممكن أن يقف تلقائيًا عند إكمال 12 دفعة شهريًا.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن دعم ساند يقف أيضًا إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

* صرف “ساند” ومعاشات التقاعد

في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف ساند ومعاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التامينات مسبقًا بتاريخ 1/3/2023.

* شروط صرف معاش التقاعد

وحسب موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.