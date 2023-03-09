انت الان تتابع خبر لن تصدق من هم الأبطال الخارقين في المسلسلات اللذين يحب الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشاهدتهم ..ز وهذا الموقف الغريب سبب كرهه لكرة القدم!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في لقاء سابق بالأمير السعودي محمد بن سلمانى مع مجلة أمريكية كشف بن سلمان عن افضل الأعمال الدرامية التي يفضل مشاهدتها في المنزل

وقال الأمير: إت سلسلة الخيال العلمي هي المحببة لدي خصوصا التي تحتوي عن الأبطال الخارقين، والتي تقوم رسوم "الأنيميشن" بإضافة إثارة لها

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وفي تصريح آخر بنفس اللقاء لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية قال محمد بن سلمان أنه يفضل النوعية تلك من الأعمال لأنها تقوم باخراجه من وتيرة العمل،

وقال: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال والخيال العلمي والأبطال الخارقين والأنبمبيشن أيا كانت، ولكن شيئا على الأقل من شركة "مارفل" أو اليابان"، تقلا عن صحيفة "آراب نيوز" السعودية.

واضاف: "ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، وأقوم بمتابعة تلك الأعمال غالبا لمدة نصف ساعة يوميا قبل النوم".

وعن أكثر المسلسلات التي يتابعها ولي العهد السعودي، أفصح أنه يحب "فاونديشن" و"صراع العروش"، الذي أكد أن ما يجعل قصته مشوقة هو ضمه للعديد من الشخصيات المثيرة، وأردف موضحا: "إنه مشوق ومذهل".

كما كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أنه يحرص على ممارسة تمارين "الكارديو" ليوم واحد، مثل ساعة ونصف، كما أنه يحب ممارسة كرة السلة لأنها آمنة، بينما لا يفضل لعب كرة القدم لأنها "قد يتعرض المرء للإصابة" بحسب قوله.

وأكد ولي العهد السعودي أنه يتابع منصات "تويتر" و"إنستغرام" لأنه يريد التأكد من أن فريقه الإعلامي يعلم أنه يبحث عن نفسه، وأضاف أنه يتابع كذلك تطبيق "أبل نيوز"، مشيرا إلى أنه "من المذهل أن يتم جمع كل هذه الصحف في تطبيق واحد".

وأضاف أنه يقضي 20 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصف ساعة على وسائل الإعلام الأخرى، وأنه يفعل العديد من الأمور أثناء قضائه وقتا مع عائلته، منها قراءة الأخبار ومتابعة التلفزيون.