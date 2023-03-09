اتفرج- انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودي تعلن عن خبر سار للطلاب إجازة رسمية جديدة بالفصل الدراسي الثالث لمدة أسبوعين .. هل ستكون في رمضان؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم يتبقى للطلاب سوى مدة بسيطة ويعود جميع الطلاب والطالبات الى الدوام الحضوري مجددغ ولكن الى الفصل الدراسي الثالث، عقب انتهاء الإجازة الفصلية للفصل الدراسي الثاني والتي استمرت لـ عشرة أيام.

حيث زفت وزارة التعليم السعودي بشرى ساره للطلاب حول منحهم إجازة رسمية بالفصل الدراسي الثالث لـ أسبوعين لهذا السبب، والذي سوف نتعرف عليه بالتفصيل الآن وموعد الإجازة

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موعد عودة الطلاب للدوام بالفصل الثالث

أعلنت وزارة التعليم السعودي، عن عودة كافة الطلاب والطالبات لاستكمال الدوام الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الثالث، يوم الأحد القادم الموافق 12 مارس 2023، وذلك بعد أن حصلوا الطلاب على إجازة الفصل الدراسي الثاني، وبذلك تكون الوزارة قد أنهت الجدل بشأن ما يتم تداوله من أخبار حول تمديد إجازة الفصل الثاني.

وزارة التعليم السعودي تعتمد التقويم الدراسي للفصل الثالث

اعتمدت الوزارة التقويم الدراسي الخاص بالفصل الثالث والأخير لهذا العام 1444، ليكون كما يلي:

يبدأ الفصل الثالث بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023، والذي يوافق هجرياً 20 شعبان 1444.

كما كشفت الوزارة عن أن الدوام خلال شهر رمضان سيكون حضورياً وليس عن بُعد.

يحصل الطلاب خلال الفصل على إجازة مطولة واحدة فقط يومي الأحد والاثنين 28/ 29 مايو 2023.

ثم ينتهي الفصل بنهاية الدوام الدراسي ليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، ويحصل الطلاب على إجازة نهاية العام.

وزارة التعليم السعودي تعلن إجازة رسمية بالفصل الثالث لمدة أسبوعين

وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد زفت وزارة التعليم السعودي خبر سار لكافة الطلاب والطالبات بشأن الحصول على إجازة رسمية لمدة أسبوعين، وهي إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر رمضان، والموافق 13 أبريل 2023 ميلادياً، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1444، وبذلك تكون الإجازة لمدة أسبوعين تقريباً