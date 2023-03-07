انت الان تتابع خبر إجازة رسمية جديدة مطولة من التعليم السعودي لجميع المراحل الدراسية في رمضان .. تبدأ وتنتهي في هذا الموعد! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اعلنت عن خبر سار للطلاب تتعلق بالدراسة في رمضان 1444، قبل أيام من بدء الطلبة في الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

كما تبقى أقل من شهر على بدء الشهر الكريم ووفق التقويم الدراسي الرسمي، اعلنت الوزارة بشرى للطلاب حول العملية التعليمية خلال الشهر الكريم، موضحة آلية العملية التعليمية فيه، ومُجيبة على سؤال هل تكون عن بعد أم حضورية؟

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خبر سار حول الدراسة في رمضان

أشارت الوزارة إلى خبر سار حول الدراسة في رمضان 1444، موضحة أن هناك أربعة عشر يوم اجازة رسمية لكافة الطلاب بالمملكة حسب التقويم الدراسي، مشيرة إلى تقسيم الجدول الخاص بالطالب بالشهر الكريم، وعدد أيام الدراسة الفعلية خلال الشهر المعظّم، والتي جاءت على غير المتوقع من قِبل الطلاب، قرابة نصف الشهر عطلة والنصف الآخر دراسة فعلية وهو ما أسعد العديد من الطلاب بالمملكة وأراح أولياء الأمور.