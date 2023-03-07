انت الان تتابع خبر قبل زفافها .. لن تصدق ما الهدية الفخمة التي قدمتها الملكة الأردنية رانيا العبدالله لابنتها الأميرة إيمان بمناسبة عقد قرانها! (لاتقدر بثمن) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الملكة الأردنية رانيا العبدالله بالكشف عن مشاهد نادرة لابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله، والتي فيها كافة مراحل طفولتها وشبابها وذلك بمناسبة تحديد موعد عقد قرانها على جميل ألكساندر

حيث ان ملكة الأردن رانيا العبدالله يثت على حسابها الرسمي في انستغرام، مشاهد ولقطات نادرة لابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، بمناسبة تحديد موعد عقد قرانها على خطيبها الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

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وكان الديوان الملكي الأردني أعلن، الأحد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، عن موعد عقد قران الأميرة إيمان، وحدده في 12 مارس المقبل.

وفي يوليو 2022، كان الديوان الملكي قد أعلن خطوبة الأميرة إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس، بحضور الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.