انت الان تتابع خبر بأمر ملكي .. السعودية تعلن عن صرف حساب المواطن بتخفيض كبير لجميع هذه الفئات من مستفيدي شهر مارس .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - “حساب المواطن” في السعودية أعلن أن الدعم الإضافي سوف يستمر صرفه لجميع المستفيدين إلى دفعة شهر مارس، في رد على سؤال عن ما إذا كانت الدفعة القادمة سوغ يتم صرفها بقيمة ٧٢٠ ريالاً أم سوف تقلص إلى ٤٠٠ ريال.

وتابعت “خدمة المستفيدين”: تنفيذا للتوجيه الكريم، سوف يستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا) ⁦http://ca.gov.sa”.

80834315

الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، وتم تخصيص 8 مليارات ريال دعمًا إضافيًا للمستفيدين حتى نهاية العام، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

سوف يتم صرف راتبين حتى شهر مارس 2023 بأمر ملكي، وتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة. -كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً. -التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

وفي رده على اسيتفسار عما إذا كان حساب المواطن سيتوقف الشهر القادم، أفاد بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.