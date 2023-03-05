انت الان تتابع خبر المرور السعودي (ساهر) يعلن عن بدء رصد هذه المخالفات الجديدة من اليوم .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المرور السعودي قبل ايام اعلن كشفه عن نظام جديد خاص بالرصد الآلي (ساهر) لمخالفات لوحات المركبات غير السعودية، كما انه شدد على أهمية الحرص على اتباع تعليمات وأنظمة المرور في الاراضي السعودية "لسلامتك وسلامة سالكي الطريق".

وفي انفوجراف قام المرور بنشره على حسابه الرسمي في "تويتر" : " احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية".

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ووضح المرور في انفوجراف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية".