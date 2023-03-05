انت الان تتابع خبر عاجل: قرارات سعودية صادمة بشأن المساجد في شهر رمضان .. تعرف عليها قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت وزارة الأوقاف السعودية عدد من التنويهات الهامة الخاصة بعمل المساجد في شهر رمضان هذا العام 2023، حيث ان الدكتور عبد اللطيف أل شيخ ، وزير الشئون الإسلامية ، اضدر عدة تعليمات بشأن عمل المساجد.

وكامن أولها هي عدم إستخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد اثناء الصلاة وإنما يتم استخدامها في الأذان والإقامة فقط ، لا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت .

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منع الأجازات خلال شهر رمضان في السعودية

كما منع وزير الشئون الإسلامية اي أجازات خلال شهر رمضان 2023 عدم التغيب في شهر رمضان المبارك، إلا بعد موافقة فرع الوزارة بالمملكة العربية السعودية ووجود من ينوب بالعمل .

صلاة التهجد في المملكة العربية السعودية

وعن صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قرر دكتور عبد اللطيف أل شيخ أن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين ، ومنع جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن يكون إفطار الصائمين في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد، وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن.