انت الان تتابع خبر السعودية تصفع الجميع وتعلن عن حرمان جميع الموظفين من هذه الإجازات من اليوم .. تعرف عليها وهل تشمل الوافدين؟!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حالات الوفاة التي يمنح بموجبها الموظف إجازة مدفوعة لمدة خمس ايام وذلك في ردها على استفسار أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين.

حيث جاء في سؤاله " هل يحصل الموظف على إجازة مدفوعة في حال وفاة الاخ وأجابت الوزارة بقولها : أنه لا يمنح الموظف إجازة في حال وفاة الاخ أو الاخت أو العمه والخلل وذلك لأن الإجازة تمنح في حال موت احد الفروع أو الأصول.

29301839

وقالت الوزارة إنه ‏وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. لافتةً إلى أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد.

وبيّنت الوزارة أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك.