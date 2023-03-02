انت الان تتابع خبر رسميا: السعودية تزف بشرى ساره للراغبين في تأدية المناسك من خارج المملكة .. لا داعي لهذه التأشيرات والرسوم من اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أعلن ان السعودية سوف تستضيف أكثر من مليوني حاج من جميع دول العالم في موسم الحج المقبل، حيث ألغت شرط وجود محرم مع المرأة.

ووضح الوزير الربيعة: "أزفُّ البشرى للعالم بعودة أعداد الحجاج هذا العام إلى ما كانت عليه قبل كورونا دون سقف للعمر، ونتشرف باستقبال وخدمة أكثر من مليوني حاج هذا العام من جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 33690 حاجًا من العراق".

وبين "الربيعة" في مؤتمر صحفي من بغداد أن بلاده أتاحت أداء مناسك العمرة لحاملي كافة التأشيرات، وأعلن أيضًا عن إلغاء شرط وجود المحرم للمرأة. وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت، الشهر الماضي، عن عودة موسم الحج بلا غالبية القيود التي فرضتها جائحة كورونا، طوال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما شرط العمر، وعدد الحجاج. كما أوضحت الوزارة، أنه "يمكن للنساء التسجيل ضمن عصبة نساء في حال عدم وجود محرم".

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وقررت السعودية، منذ العام الماضي، السماح للنساء للراغبات بأداء مناسك العمرة فقط، إصدار تأشيرة عمرة دون وجود محرم (الزوج أو الأب أو الابن أو الأخ)، أو عصبة النساء، في إلغاء تاريخي لقيود سابقة بهذا الخصوص.

ويقول علماء دين مؤيدون لإلغاء شرط المحرم، ومن بينهم المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، عباس شومان، إن اصطحاب المرأة للمحرم علَّله العلماء، بأنه كان يتعلق بظروف السفر قديمًا من حيث الطرق غير الممهدة، واستغراق الرحلة وقتًا طويلًا، إلا أنه في العصر الحديث اختلفت الظروف، وأصبحت الطرق آمنة، وتستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين.

وحددت السعودية عدد الحجاج، العام الماضي، بمليون حاج من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم، وهو أقل من نصف عدد الحجاج في مواسم ماضية قبل ظهور جائحة كورونا التي فرضت شبه توقف وإغلاق للحرم المكي طوال عامين.

لكن المملكة، شأن غالبية دول العالم، ألغت غالبية القيود الاحترازية من كورونا بعد زیادة متلقي اللقاحات المضادة للفيروس عالميًا.

وأعلنت وزارة الحج في وقت سابق، فتح باب التسجيل لحجاج الداخل، وتتضمن أ?م ضوابط التقدیم، إكمال المتقدمین التحصین باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا(كوفید -19)، و"الإنفلونزا الموسمیة"، بالإضافة إلى الحصول على ش?ادة تطعیم ساریة المفعول تثبت تلقي لقاح "الحمى الشوكیة الرباعي ACYW "قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أیام.

وبات بالإمكان زيارة السعودية عبر عدة أنواع من التأشيرات، مثل: تأشيرات العمل، العمرة، الحج، التأشيرة السياحية، تأشيرة المرور للزيارة ومدتها 4 أيام إقامة داخل المملكة، بجانب تأشيرة دعوة يقدمها المواطنون السعوديون لأصدقائهم من خارج المملكة، لزيارتها والتنقل بين مدنها، بما في ذلك الأماكن المقدسة وأداء العمرة فيها.