انت الان تتابع خبر الإدارة العامة للمرور السعودي تفرض غرامة بقيمة 900 ريال في حالة كانت سيارتك بهذا الشكل حتى لو واقفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية وضعت عدد من الضوابط والشروط التي يفترض الإلتزام بها من قبل جميع قائدي المركبات عند تظليل زجاج السيارة.

كما حذرت السائقين من مخالفة الشروط والضوابط، طي لا يتعرضوا لغرامات مالية وعقوبات قانونية تصل إلى السجن، ولا يقتصر تسجيل المخالفة على السيارة أثناء سيرها فقط، حيث يقوم المرور بتسجيل مخالفة التظليل حتى وان كانت السيارة واقفه أمام المنزل.

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وفي هذا الصدد قال المحامي وصانع المحتوى السعودي “زياد الشعلان”، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:” يحق للعسكري أن يعطيك مخالفة تظليل تتراوح من 500 ريال إلى 900 ريال حتى لو كانت السيارة متوقفة”.

وأضاف الشعلان:”المخالفات المرورية ليس من شروط تطبيقها أن تكون السيارة في حالة حركة”.

وأكدت إدارة المرور بأن نسبة التظليل المسموح بها تختلف باختلاف نوع السيارة، وأنه يجب على السائق تجنب تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لتسهيل الرؤية أثناء القيادة.

وأوضح المرور أن نسبة التظليل المسموح بها في السعودية، هي 30% .