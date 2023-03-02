انت الان تتابع خبر قرار صادم من السعودية بمنع الوافدين من تأدية الحج وفرض 50 الف لكل من يخالف هذه التوجيهات .. هل ستشمل مقيمي الداخل؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة الحج والعمرة عن منع فسلت من الوافدين تأدية الحج وهم اولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على تصريح والتي تعتبر اساس الإجراءات التي تضمنها نظام الحج الجديد في السعودية.

حيث إنه في ظل السماح لأعداد كبيرة من الحجاج بزيارة المملكة اصبح هناك قوانين وعقوبات رادعة لمن يرتكبون المخالفات، وفيما يلي سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

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عقوبة الحج بدون تصريح للزائرين

نظام الحج الجديد والذي أطلقته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية سمح بإمكانية استقبال مليون حاج في العام، ولذلك كان لا بد من وضع نظام يتضمن عقوبات وشروط حتى يتم تخفيض المخالفات والأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك العدد الكبير.

بالتعاون مع الإدارة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية تم تقرير مجموعة من العقوبات المشددة على مرتكبي المخالفات من الحجاج، وكانت من أكثر المخالفات التي تم رصدها هي أن بعض الأشخاص ينقلون حجاج دون وجود تصريح لهم بذلك، وهنا تم وضع عقوبات من أهمها ما يلي: