انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تعليق الدراسة في رمضان .. هل ستكون عن بعد ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية قامت اخيرا بحسم الجدل حول القرار الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفصل الدراسي الثالث في مدارس السعودية بشهر رمضان المبارك

حيث ان يتكون التقويم الدراسي في السعودية مكون من ثلاث فصول دراسية يتوسطها إجازات مطولة، وفي مقال اليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.

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حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثالث

بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وبدء الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بعض الطلبة وأولياء الأمور بالبحث عن حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثالث، وكانت لديهم رغبة شديدة بجعل الدراسة خلال شهر رمضان عن بعد، وذلك لتخفيف الدراسة الحضورية عن الطلبة وخاصة الأطفال خلال صيامهم، حيث قامت

وزارة التعليم بالاشارة إلى أنه حتى وقتنا هذا ليس توجد نية لتأجيل الدراسة أو جعلها أونلاين في رمضان.

قامت ايضا وزارة التربية والتعليم السعودية بالتنويه أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول هذا الأمر، فلا داعٍي لسماع الشائعات والسعي ورائها، وسوف يتم دراسة هذا الأمر خلال فترة الإجازة التي تستمر 10 أيام بعد انتهاء الاختبارات النهائية للترم الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث

على حسب التقويم الدراسي التي تم الإعلان عنه من قِبل وزارة التربية والتعليم كالأتي:

تتم اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 26 من فبراير لمدة 10 أيام.

بعد ذلك إجازة من الدوام لمدة 10 أيام أخرى.

بعد ذلك يبدأ الفصل الثالث يوم 12 مارس

وحول الخطة الدراسية أثناء الشهر الكريم فقد أعلن التقويم الدراسي عن وجود 14 يوم دراسة حضورية، و16 يوما عطلة رسمية منها عطلات نهاية الأسبوع وأيضا إجازة عيد الفطر المبارك.

ولذلك تصبح فرصة التعلم عن بعد أمر صعب.

حقيقة تعليق الدراسة في رمضان

بعد مطالبة الطلاب بإلغاء نظام الحضور بالمدارس ورغبتهم بتطبيق نظام التعلم عن بعد حتى يتم تخفيف الضغوط عليهم خلال شهر رمضان أثناء الصيام، وقد أكدت بعض الأخبار بأن تم الموافقة على تعليق الدراسة خلال الفصل الثالث، من قبل الهيئة التعليمية السعودية، ولكن حتى وقتنا الحالي لم يتم صدور قرار رسمي من الوزارة حول حقيقة تعليق الدراسة في رمضان أو الفصل الثالث.