انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن تقويم الفصل الدراسي الثالث .. والمفاجأة في الإجازات المطولة (لم يسبق لها مثيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام حساب “الميدان التعليمي” بالنشر على موقعه الإلكتروني الخاص في “تويتر”، بالكشف عن 5 تواريخ هامة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث.وبين الحساب أن التواريخ كالتالي:-

بدء الدراسة يوم الأحد 8/20

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– بداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 9/22

– عودة الدراسة بعد العيد يوم الأربعاء 10/6

– إجازة مطولة يومي الأحد والإثنين 8-9 /11

– بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 12/4

التقويم الدراسي

التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة؛ متضمنًا 39 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي، و56 يومًا من الإجازات المتنوعة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم.

يبدأ الفصل الدراسيُّ الأولُ يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ،وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ.

كما يبدأُ الفصلُ الدراسيُّ الثاني في يوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.

أما الفصل الدراسي الثالث فيبدأ يوم الأحد 20 / 8 / 1444هـ،وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 / 1444هـ.

ويشتمل العام الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس،وكذلك إجازة عيد الفطرالمبارك.

كما أَعلَنت وزارةُ التعليم التقويم الدراسي 1444هـ للمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والجامعات والكليات الأهلية،التي ستُطبِّقُ النظام الفصلي أو الربعي، إذْ ستبدأُ الدراسةُ للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد 1 / 2 / 1444هـ الموافق 28 / 8 / 2022م، وينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 6 / 1444هـ الموافق 5 / 1 / 2023 م.

كما ستبدأ الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 22 / 6 / 1444 هـ الموافق 15 / 1 / 2023 م، وينتهي الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 11 / 1444 هـ الموافق 8 / 6 / 2023 م.

ويحقِّق التقويم الدراسيّ الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية، وتعزيز رفع معدل التراكم المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات، والإسهام في رفع مستوى انضباطهم، كما يتيحُ التقويم الجديد فرصَ تطوير المناهج،وإدخال مواد دراسية جديدة، وإحداث التوازن في عدد أسابيع الفصول الدراسية،إلى جانب تحقيق فرصة تجديد النشاط والشعور بالحيوية للطلاب والطالبات من خلال إتاحة الإجازات المتعددة.