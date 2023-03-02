انت الان تتابع خبر أرامكو تعلن عن سعر البنزين لشهر مارس 2023 في السعودية .. ارتفاع خيالي لتسعيرة بنزين 91 و بنزين 95 الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان شركة أرامكو السعودية تتجه إلى رفع أسعار بيع النفط الرسمية وذلك لجميعةعملائها في آسيا وأوروبا وأميركا في شهر أبريل/نيسان المقبل.

حيث ان المسح الذي أجرته الوكالة العالمية رويترز، وتم الاطلاع عليه، أن أكبر مصدر للنفط في العالم قد يرفع سعر الخام العربي الخفيف بنحو 0.4 دولارًا لشحنات أبريل/نيسان، مقارنة مع أسعار شحنات مارس/آذار.

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تأتي الزيادة التي تعتزم أرامكو السعودية تطبيقها في أسعار بيع النفط، وسط احتمالات انتعاش الطلب في الصين، بعد أن أظهرت المعاملات الفورية خلال الشهر الجاري ارتفاعًا.

سعر النفط السعودي

تعتزم أرامكو السعودية رفع سعر الخام العربي الخفيف بنحو 40 سنتًا في أبريل/نيسان إلى 2.40 دولارًا للبرميل فوق متوسط دبي/عُمان، وفقًا لـ5 مشاركين استطلعت رويترز آراءهم، بعد تعزيز معايير خام الشرق الأوسط.

رفعت السعودية بشكل غير متوقع سعر الخام العربي الخفيف لشهر مارس/آذار إلى آسيا، وهي أول زيادة في الأسعار في 6 أشهر.

وقررت شركة أرامكو، مطلع فبراير/شباط الجاري، رفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار 20 سنتًا أميركيًا إلى دولارين للبرميل، فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي، حسب وثيقة التسعير التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

كما قررت رفع جميع الأسعار للمشترين الأوروبيين بمقدار دولارين للبرميل، وأغلب الأسعار للولايات المتحدة بنحو 30 سنتًا.

يشير الارتفاع للشهر الثاني على التوالي إلى ثقة السوق القوية في نمو الطلب، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة

كما أعلنت شركة أرمكو السعودية عن إجراء تعديلات جديدة في أسعار البنزين بالمملكة، لتتماشي مع الأسعار العالمية الجديدة للنفط.

ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، فإن تلك التعديلات ستشمل تعديل الأسعار بشكل سنوي طبقًا لأخر المستجدات التي يشهدها سوق النفط العالمي.

أسعار البنزين في السعودية:-

وبحسب ما أقرته شركة أرمكو للنفط والغاز بالسعودية، فإن سعر لتر البنزين في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 2.18 ريال وحتى 2.33 ريال ، وذلك بناءً على آخر التحديثات التي تمت مناقشتها واعتمادها رسميًا من قبل السلطات والقطاعات السعودية ، وفقًا لما صرحت به شركة أرامكو للنفط والبتروكيماويات، فقد جاءت التغييرات الأخيرة بناء على البيانات المعلنة من قبل شركة أرمكو السعودية، وهي علي النحو التالي:-

– بنزين 91 2.18 ريال سعودي.

– بنزين 95 2.33 ريال سعودي.

– الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

– غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.