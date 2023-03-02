انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن إدخال هذا المقرر الجديد على جميع المراحل الدراسية .. هل سيتم تطبيقه في الفصل الثالث؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي أنه سوف يتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الجامعات وبمختلف مناطق المملكة لاجل دعم ممارسة رياضة اليوغا في الشهور القليلة القادمة, واكدت أهمية إدخال رياضة اليوغاسانا في منظومة الألعاب الجامعية.

وبينت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في مشاركتها في جلسات ندوة (دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن)، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس بالرياض، أن اللجنة تستهدف اكتشاف مواهب اللاعبين المتميزين في جميع أنواع رياضات اليوغا عامة ورياضة اليوغاسانا لصقل مواهبهم ودعمهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية, مطالبةً بأن تصبح ممارسة رياضة اليوغا من الأنشطة المستدامة في الجامعات سواء كانت بممارسة اليوغا للصحة والعافية والهاثا يوغا وأنماطها، أو اليوغاسانا.

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